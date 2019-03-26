Бизнес-гороскоп: Козерогов могут схватить за рога авантюристы

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта

ОВЕН. Финансовое положение не вызывает особого беспокойства, но лучше избегать неосторожных шагов, связанных с недвижимостью. Есть вероятность денежных поступлений в среду или четверг.

ТЕЛЕЦ. В понедельник, прежде чем залезать в долги и повесить на себя ярмо кредита, стоит хорошенько подумать о возможных последствиях. Во вторник и среду будут удачными деловые встречи и переговоры. На крупные денежные поступления пока рассчитывать не приходится.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы сможете всем в очередной раз доказать, что талантливы и компетентны. Так что именно вам поручат важный проект, с вами будут советоваться. Можете рассчитывать на дополнительную прибыль.

РАК. Вас ждет благоприятное решение финансовых проблем. Не исключено, что вам предложат работу мечты. Четверг - один из самых удачных дней недели. В субботу не забудьте приобрести что-нибудь приятное для себя.

ЛЕВ. Финансовое положение будет стабильным, только если вы не впутаетесь в авантюрную историю. Проявите максимум здравомыслия и мудрости, избегайте неразумных трат. Скоро у вас появиться дополнительный источник дохода, но афишировать его пока не стоит.

ДЕВА. Финансовая неделя может стать весьма успешной, особенно если вы сумеете адаптировать свои грандиозные планы к реальной жизни. Во вторник лучше не требовать от партнеров невозможного. В четверг вероятны финансовые поступления. В пятницу будьте внимательны и осторожны, есть опасность стать жертвой обмана.

ВЕСЫ. Похоже, ситуация на работе вас не вполне устраивает. Потерпите немного, воздержитесь от выяснения отношений. Пятница может принести желаемое улучшение. Проверьте документацию, не допустили ли вы где-нибудь ошибку, которая может неблагоприятно сказаться на ваших делах.

СКОРПИОН. Во вторник возможны новые денежные поступления. Деловые отношения с партнерами будут основываться на практичности, доверии и законности. Активность, энергичность и решительность принесут вам успех в бизнесе и крупную прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Стабильное материальное положение вас порадует. В целом неделя располагает к предприимчивости, поиску и нахождению новых идей и источников дохода. В пятницу прошлые заслуги на работе имеют шанс быть отмеченными скромной, но приятной денежной премией.

КОЗЕРОГ. Возможно, вы получите неожиданные деньги. Не бросайте их на ветер и не тратьте по пустякам, лучше отложите. В среду и четверг есть опасность попасться на крючок авантюристам. Не отвечайте на сомнительные звонки и не открывайте подозрительные ссылки.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны с деловыми бумагами, особенно во вторник, старайтесь ничего не подписывать, не читая. В четверг вероятно интересное предложение от деловых партнеров. В пятницу удачны покупки для дома и семьи.

РЫБЫ. Не бросайте деньги на ветер, и все будет благополучно. В понедельник или во вторник возможны денежные поступления, но вас может слегка озадачить размер полученной суммы. Похоже, вы ожидали большего. Покупки, сделанные в выходные, будут удачными и практичными.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.