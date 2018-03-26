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Скончался основатель "МММ" Сергей Мавроди

26 Марта 2018, 21:51 | В России

Десятки тысяч приморцев попались на его удочку в 90-е, а после с удовольствием поучаствовали в его пирамидах 2000-х

Основатель акционерного общества "МММ" Сергей Мавроди умер на 63-м году жизни, сообщил агентству "Москва" его помощник Александр Власов. "У него были хронические заболевания", — добавил он.

Мавроди родился в 1955 году в Москве. В 1989 создал "МММ" — крупнейшую в российской истории финансовую пирамиду.

В 2003 году его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007 году. Потерпевшими по делу признали более десяти тысяч человек. Общий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более чем 110 миллионов рублей.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело.

В Приморье в 90-х годах десятки тысяч человек стали участниками первых пирамид «МММ». Десятки же тысяч стали и ее жертвами. Однако это ничему не научила слишком многих. Как только Мавроди принялся создавать свои новые «проекты», он быстро нашел в Приморью очередную клиентуру. Более того, многие из его жертв прогорев, становились участниками «МММ» и более поздних лет. Деловая газета «Золотой Рог», которая боролась с финансовыми пирамидами все 26 лет своей деятельности, в какой-то момент даже предложила не считать «пирамидчиков» жертвами и не предпринимать никаких шагов по возвращению их средств. Все участники пирамид Мавроди конца 90-х и всех 2000-х прекрасно осознавали, на какой риск они идут. За что и поплатились.

Фото РИА "Новости".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: тюрьма  вклад  ммм  процент  пирамида  мавроди 



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