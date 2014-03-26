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Бизнес-гороскоп: Девы будут работать с любовью

26 Марта 2014, 20:22 | В России

Гороскоп на неделю с 24 по 30 марта

Овен. Овнам на этой неделе необходимо иметь возможность самостоятельно принимать решения. В этом случае вы сможете изменить к лучшему свое финансовое положение. Успешно сложится сотрудничество с коллегами. Также эти дни подходят для исследовательской работы.

Телец. Тельцам на этой неделе рекомендуется активно сотрудничать с начальством. Возможно, вам пообещают продвижение в карьере или какое-то поощрение. Руководящие работники в этот период смогут получить доступ к важной информации и с легкостью реализовать свои намерения.

Близнецы. Эта неделя благоприятствует профессиональному образованию, а также общению с экспертами. Возможны поездки с целью обмена опытом. Студенты будут увлеченно учиться и смогут легко усвоить большой объем учебного материала.

Рак. У Раков на этой неделе могут произойти неожиданные изменения в карьере. Возможны кадровые перестановки в трудовом коллективе, в результате которых вам предложат занять более престижную должность. Также это удачное время для проведения финансовых операций.

Лев. У Львов наступает удачное время для развития партнерского сотрудничества. Если вы находитесь в процессе переговоров, то в эти дни быстро сможете прийти к компромиссу. Те, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов, получат немало положительных отзывов о своей работе.

Дева. Девы с любовью будут браться за выполнение текущих дел. Рекомендуется сосредоточиться на совершенствовании своих навыков, особенно связанных с информационными технологиями. Сотрудничество с коллегами поможет вам справиться с плановыми заданиями.

Весы. Весам на этой неделе рекомендуется действовать открыто, не бояться экспериментировать. Поиск новых форм и методов работы поможет выйти на современные прорывные технологии и повысить производительность труда. Это подходящее время для участия в конкурсах, кастингах, рассылки или размещения на сайтах своего резюме.

Скорпион. Скорпионам на этой неделе удастся довести начатые ранее проекты до успешного завершения. Это подходящее время для анализа своего финансового положения, подведения итогов и подготовки отчетов. Успешно сложится работа у риелторов, офисных служащих.

Стрелец. Стрельцы на этой неделе смогут существенно расширить и укрепить свои деловые связи. Ваша сила сейчас заключается в умении находить взаимопонимание с людьми и договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве. Успешно сложатся командировки, деловые встречи, консультации.

Козерог. Козерогам рекомендуется активнее работать над совершенствованием своего профессионального мастерства. Благодаря этому увеличится производительность труда и возрастет уровень доходов. Сейчас подходящее время для принятия решений, касающихся покупки или продажи недвижимости.

Водолей. Водолеям на этой неделе рекомендуется самостоятельно принимать решения. Никто лучше вас не знает, что и каким образом следует делать. Постарайтесь обеспечить себе полную независимость от мнений коллег и руководства, тогда вам удастся добиться успеха. Это удачное время для установления деловых контактов.

Рыбы. Рыбам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на поисках вариантов дополнительной подработки. Также вы с успехом можете заняться в этот период оформлением льгот, компенсаций, субсидий или пенсий. Например, руководство может компенсировать вам расходы на лечение в санатории.

Goroskops.Com.

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Теги: гороскоп  прогноз 



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