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Львов пошлют далеко и по делу

26 Марта 2013, 16:54 | В России

Гороскоп с 26 по 31 марта

Овен. На этой неделе Овны смогут избавиться от ограничивающих влияний и получить достаточную свободу для принятия решений. Вы почувствуете прилив сил и готовность проявлять инициативу. Эта неделя наиболее удачна для тех, кто привык действовать самостоятельно.

Телец. Деловая активность Тельцов на этой неделе может замедлиться. Для реализации планов, возможно, какое-то время придется оставаться в тени. Чем меньше вы будете привлекать внимание к своей персоне, тем большего вам удастся добиться.

Близнецы. У многих Близнецов эта неделя будет связана с успешной реализацией проектов. Это хорошее время для карьерного продвижения и долгосрочного планирования. Во второй половине недели вас ожидают приятные сюрпризы: например, выплата премии или иные поощрения от работодателя.

Рак. Прекрасное время для Раков, которым на этой неделе предстоит защитить диплом или кандидатскую диссертацию. Вы сможете повысить свой профессиональный статус и авторитет за счет демонстрации собственных знаний. Возможно повышение в должности. Если вы ищете работу, то в этот период сможете найти подходящую вакансию.

Лев. Львам на этой неделе, возможно, потребуется совершить деловую поездку. Особенно это относится к тем, чья работа связана с импортно-экспортными операциями или транспортными услугами. Успешно сложатся дела у студентов и преподавателей: повысится ваша интеллектуальная активность.

Дева. Эта неделя складывается очень плодотворно для Дев, ориентированных в своей работе на деловое сотрудничество. Скорее всего, возрастут материальные поступления от партнеров и клиентов. Успешно сложатся дела у работников кредитно-финансовой сферы. Сейчас можно открывать банковские счета и размещать депозитные вклады.

Весы. У Весов на этой неделе благоприятно сложатся дела, связанные с обслуживанием клиентов. Ваши профессиональные способности будут должным образом оценены. Во второй половине недели активизируются деловые связи, успешно сложится переговорный процесс.

Скорпион. Удачная неделя для Скорпионов творческих профессий. Скорее всего, в начале недели у вас появятся интересные идеи, которые вы сможете успешно воплощать в жизнь уже начиная с четверга. Также в этот период возрастет роль сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу.

Стрелец. Стрельцам в начале недели рекомендуется подводить итоги своей работы. С четверга начинается удачное время для старта новых проектов. Благодаря возросшему творческому потенциалу вы сможете найти оптимальные решения для нестандартных задач.

Козерог. Козерогам в первой половине недели рекомендуется укреплять деловые контакты. Успешно будут проходить поездки и работа с документами. Вторая половина недели благоприятствует составлению финансовых отчетов. Возможно, увеличится активность в сфере недвижимости.

Водолей. В начале недели Водолеям будет сопутствовать удача в деньгах. Например, вы сможете получить выгодные заказы и быстро с ними справиться. Вторая половина недели, скорее всего, будет связана с активизацией деловых контактов. Успешно сложатся командировки, торговля, консультации и учеба.

Рыбы. Рыбам в первой половине недели звезды советуют проявлять инициативу в делах. Можно намечать для себя планы и браться за их исполнение. Вторая половина недели сулит рост финансовых поступлений. Возможно, вам также удастся повысить свои профессиональные навыки и уровень мастерства.

Газета «Золотой Рог», Владивосток, по материалам Goroskops.Com.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: гороскоп 



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Комментарии

  • Ева11:08, 28.03.2013#

    вы б еще в воскресенье за прошедшую неделю выкладывали гороскоп!!!

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