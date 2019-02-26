Бизнес-гороскоп: Девы будут больше тратить, чем зарабатывать

Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта

ОВЕН. Финансовая стабильность будет зависеть от ваших продуманных действий. В начале недели вам придется исправлять свои же ошибки и неточности в сфере финансов. Не унывайте, такое случается у всех. Среда принесет новые денежные поступления.

ТЕЛЕЦ. Доверяйте, но проверяйте! Так как уверения партнеров в надежности и вечной преданности могут оказаться не совсем искренни. Четверг благоприятен для переговоров и сделок, причем не обязательно в официальной обстановке.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно. Ваши творческие идеи и конкретные усилия приносят нужный результат. В выходные стоит прогуляться по магазинам. Но не следует думать, что подарки близким обязаны быть дорогими.

РАК. В финансовом отношении эта неделя обещает быть удачной. Жаловаться на отсутствие денег вам не приходится. Вас ждет перспективное деловое предложение. Один из наиболее важных дней - вторник, заглушите эмоции, сосредоточьтесь, призовите на помощь логику, и тогда вас никто не сможет ввести в заблуждение.

ЛЕВ. Если вы затеяли ремонт в квартире или хотите поменять автомобиль, то можете не переживать, денег вам хватит. И даже при наличии незапланированных затрат ресурс обязательно появится. В самом крайнем случае можно взять кредит.

ДЕВА. На этой неделе вам придется больше тратить, чем зарабатывать. Будьте осторожны, так как неулаженные финансовые вопросы могут создать дискомфортную обстановку в отношениях с деловыми партнерами. В понедельник и в пятницу возможны конфликты в семье из-за денег.

ВЕСЫ. Вас могут поджидать подводные камни и скрытые проблемы в финансовой сфере. В понедельник вы можете обрести новых деловых партнеров. Во вторник воздержитесь от рискованных сделок. В конце недели ситуация стабилизируется.

СКОРПИОН. По мнению звезд, вам предстоит напряженная неделя, которая может потребовать от вас внимания и сосредоточенности на делах. Зато вы сможете хорошо заработать и почувствуете свою профессиональную востребованность.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вероятны крупные расходы, причины же могут оказаться самыми различными - от острой бизнес-необходимости, до не менее острого желания купить что-то не слишком нужное. В четверг вы получите приличный доход.

КОЗЕРОГ. Если вы не будете лениться, проявите немного усердия и серьезно подойдете к делу, оформите документы и спокойно отнесетесь к формальностям, то ваше финансовое положение значительно улучшится. Но не спешите сразу тратить заработанные деньги. И не забывайте вовремя платить проценты по кредитам.

ВОДОЛЕЙ. Во вторник вероятны новые денежные поступления. Впрочем, все зависит от вас. Если приложите на нынешней неделе максимум усилий, то есть реальные шансы получить прибыль. В субботу и воскресенье берегите свой кошелек, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.

РЫБЫ. В бизнесе на этой неделе вряд ли придется рассчитывать на успех. Возможно обострение вопроса, связанного с недвижимостью. Во вторник постарайтесь соизмерять ваши затраты с реальными возможностями. В конце недели можно оформить кредит, но сначала изучите все условия.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.