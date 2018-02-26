Россияне выходят из свадебного пике

Количество браков увеличилось впервые за четыре года – Приморье не исключение

В 2017 году в брак вступили почти на 64 тыс. пар больше, чем в 2016-м, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Это следует из данных Росстата. Динамика оказалась положительной впервые за четыре года. Количество разводов при этом не изменилось.

По мнению экспертов, пишут «Известия», россияне стали оптимистичней оценивать свое материальное положение и перестали откладывать походы в загс. Улучшение «брачного» показателя может замедлить темпы снижения рождаемости.

За прошлый год в нашей стране поженились около 1,05 млн пар. Это на 6,5% больше, чем в 2016-м. На каждую тысячу населения пришлось в среднем семь свадеб. Такие данные приводит Росстат. До сих пор, начиная с 2014 года, количество браков сокращалось. А в 2016-м был зафиксирован самый низкий показатель за последние 10 лет - около 986 тыс. семейных союзов.

Расставались россияне в 2017-м так же часто, как и годом ранее: чуть больше 600 тыс. разводов, или примерно четыре распавшиеся семьи на 1 тыс. человек.

Таким образом, изменилось соотношение браков и разводов. В 2016-м на 1 тыс. браков приходилось 609 разводов, а в 2017-м - уже 571.

Заведующий научно-учебной лабораторией НИУ ВШЭ Андрей Коротаев считает, что количество браков напрямую связано с темпами экономического роста.

— В кризис люди откладывают свадьбы, рождение детей и покупку жилья. Именно поэтому, начиная с 2014 года, мы наблюдали снижение показателя. В 2017 году у многих ситуация стала улучшаться, — пояснил эксперт.

Он отметил, что в загс чаще всего идут пары, решившие завести ребенка. Так что рост количества браков в прошлом году — это залог улучшения показателей рождаемости в нынешнем.

Тот же экономический фактор стал одной из причин снижения рождаемости и количества семейных союзов в 1990-е годы. На него наложились и последствия сексуальной революции. По данным Росстата, если в 1990 году на 1 тыс. человек приходилось около девяти браков, то в 2000-м — уже около шести.

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За всю историю наблюдений Росстата наибольшее количество семейных союзов было зарегистрировано в 1960 году. Тогда поженились почти 1,5 млн пар (12,5 браков на 1 тыс. человек). По словам экспертов, отношение к браку в обществе было более традиционным, невесты и женихи были моложе, а жить вместе без штампа в паспорте считалось неприличным.

— Такие установки существовали и в конце 1940-х годов, но из-за Великой Отечественной войны женщинам не хватало партнеров, количество браков снижалось. Но в 1960-х годах ситуация выправилась, — отметил Андрей Коротаев.

Социолог, кандидат экономических наук Любовь Борусяк не исключила, что рост числа свадеб в 2017 году может быть связан с более стабильным материальным положением россиян. Но ожидать существенной динамики в ближайшие годы не приходится из-за низкой рождаемости в 1990-х. Сейчас это малочисленное поколение вступило в возраст, когда создаются семьи. По данным Росстата, рождаемость в 2017 году также упала — более чем на 10%.

Любовь Борусяк отметила, что в 2016-м некоторые откладывали свадьбу, опасаясь, что заключенный в високосный год брак будет несчастливым. Также в пользу переноса — красивая дата 07.07.2017.

Ранее в пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что оценка населением своего нынешнего материального состояния улучшается. При этом молодые люди смотрят на свои финансы оптимистичнее, чем те, кому за 50.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: В органах ЗАГС Приморского края за 2017 год было зарегистрировано 15.7 тыс. браков (на 4% больше, чем за 2016 год) и 9.3 тыс. разводов (на 1%). На 1000 заключенных браков пришлось 592 развода (в 2016 году - 610).