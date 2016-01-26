Бизнес-гороскоп на неделю: Тельцам лучше близко к начальству не подходить

Гороскоп с 26 января по 1 февраля от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

ОВЕН. Финансовое положение стабилизируется. Однако не стоит вам заниматься обменом валюты, сейчас для этого не лучший период. В коммерческих делах вам будет сопутствовать успех, но необходимо все предусмотреть, вплоть до мелочей.

ТЕЛЕЦ. Наступившая неделя благоприятна для укрепления позиций на службе при условии исполнительности и пунктуальности. Не стоит пытаться дружить с начальством, соблюдайте субординацию. В пятницу вероятно поступление денег, часть из них стоит отложить на отдых.

БЛИЗНЕЦЫ. Удачная неделя для составления финансовых планов на ближайшее будущее. Есть все шансы получить дополнительный доход. Правда, для этого придется потрудиться. В выходные будет полезно прогуляться по магазинам и купить что-нибудь из зимней коллекции со значительной скидкой.

РАК. На этой неделе большую роль в ваших финансовых делах будут играть даже не деньги, а ваши способности организовать взаимовыгодный обмен. В среду или в четверг возможны новые денежные поступления. Не стоит жалеть денег на здоровье. Хороший врач вмиг вылечит возможные недуги.

ЛЕВ. Финансовое положение не вызовет у вас особых беспокойств. В понедельник и среду дополнительная работа может принести хорошую прибыль и моральное удовлетворение. Во вторник постарайтесь не влезать в долги. В делах, связанных с недвижимостью, нужно все еще раз взвесить и обдумать.

ДЕВА. Финансовое положение сейчас стабильно, но не увлекайтесь тратой денег, сколь бы заманчивой ни казалась мысль прогуляться по магазинам. Не следует думать, что покупки должны быть дорогими. Если что-то и покупать, то на распродаже.

ВЕСЫ. Во вторник возможны новые денежные поступления. Пришедшие вам на работе идеи могут быть очень плодотворны в финансовом отношении, попытайтесь воплотить их в жизнь. В выходные не стоит безрассудно тратить деньги.

СКОРПИОН. Вас ждут высокие доходы, работа будет спориться и приносить удовольствие. Хотя придется немало времени уделить служебным делам, это пойдет вам на пользу и укрепит ваш авторитет.

СТРЕЛЕЦ. Будьте аккуратны и разумно относитесь к своим финансам. Нужно реально оценивать ваши возможности. Не залезайте в долги по кредитной карте. В конце недели вам представится шанс хорошо заработать.

КОЗЕРОГ. Вам необходимо четко планировать свой бюджет, чтобы потом не переживать из-за своей неплатежеспособности. Четверг - благоприятный день для заключения контрактов и соглашений, пятница подойдет для проведения деловых встреч.

ВОДОЛЕЙ. Ваша платежеспособность не вызывает опасений. Но желательно не рассказывать окружающим о своих успехах и планах. В среду вероятно поступление денежных средств, которое упрочит ваше финансовое положение.

РЫБЫ. Вас могут ожидать финансовые потери, поэтому будьте особенно внимательны в денежных делах. С важными приобретениями стоит повременить, заглядывать в магазины желательно по мере необходимости.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.