Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Популярный в России сайт знакомств взломали хакеры
Хакеры взломали один из сайтов знакомств и выставили на продажу имена и пароли 20 млн его пользователей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Bloomberg.
По данным информационного агентства, половина учетных записей на сайте знакомств была заведена с территории России, еще 40% – из стран Европейского Союза. 20 млн человек, зарегистрированные на сайте, использовали e-mail адреса с 345 тыс. различных доменных имен. 7 млн человек пользовались сервисом электронной почты Hotmail.com, 2,5 млн –Yahoo.com, 2,3 млн. – Gmail.com.
О взломе сообщил Даниель Ингевальдсон (Ingevaldson), директор по технологиям обнаружения мошенничества компании-производителя программного обеспечения Easy Solutions Inc. Он распространил заявление о взломе после того, как увидел пост с предложением продажи похищенных данных, который опубликовал аноним под псевдонимом «Вдохновитель» (Mastermind).
Хакеры могут использовать похищенную информацию для доступа к банковским счетам, учетным записям о состоянии здоровья или каким-либо другим личным данным, сказал Ингевальдсон в интервью Bloomberg.
Он отметил, что подобная личная информация, как правило, продается довольно быстро мошенникам, которые используют автоматизированное программное обеспечение для поиска сайтов, на которых люди использовали те же самые имена и пароли, что и для регистрации на взломанном сайте.
Новости тематики
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам советуют быть точнее
Новости раздела
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Завещанному не верить
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Абоненты Tele2 поддержали российскую сборную в соцсетях
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Большинство учителей в опросе признались в этом
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда