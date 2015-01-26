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Популярный в России сайт знакомств взломали хакеры

26 Января 2015, 14:33 | В России

Хакеры взломали один из сайтов знакомств и выставили на продажу имена и пароли 20 млн его пользователей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Bloomberg.

По данным информационного агентства, половина учетных записей на сайте знакомств была заведена с территории России, еще 40% – из стран Европейского Союза. 20 млн человек, зарегистрированные на сайте, использовали e-mail адреса с 345 тыс. различных доменных имен. 7 млн человек пользовались сервисом электронной почты Hotmail.com, 2,5 млн –Yahoo.com, 2,3 млн. – Gmail.com.

О взломе сообщил Даниель Ингевальдсон (Ingevaldson), директор по технологиям обнаружения мошенничества компании-производителя программного обеспечения Easy Solutions Inc. Он распространил заявление о взломе после того, как увидел пост с предложением продажи похищенных данных, который опубликовал аноним под псевдонимом «Вдохновитель» (Mastermind).

Хакеры могут использовать похищенную информацию для доступа к банковским счетам, учетным записям о состоянии здоровья или каким-либо другим личным данным, сказал Ингевальдсон в интервью Bloomberg.

Он отметил, что подобная личная информация, как правило, продается довольно быстро мошенникам, которые используют автоматизированное программное обеспечение для поиска сайтов, на которых люди использовали те же самые имена и пароли, что и для регистрации на взломанном сайте.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: персональные данные  знакомства  персональная информация  хакеры  сайт 



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