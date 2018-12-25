Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Зодиак перед праздниками будет щедр на деньги
Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
ОВЕН. У вас стабильные доходы, однако нужно разумно планировать и рассчитывать все свои расходы. Ведь в ближайшее время придется немало потратить на подарки и новогоднее меню.
ТЕЛЕЦ. Финансовое положение может значительно улучшиться в том случае, если у вас действительно надежные деловые партнеры. Постарайтесь лишний раз в этом убедиться. Никаких новых проектов сейчас лучше не начинать.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет солидная премия по итогам года. Вы убедитесь, что нужны, востребованы и успешны в профессиональном плане. Можно ожидать приятных и дорогих подарков от ваших близких.
РАК. Вы рискуете сейчас не слишком разумно тратить деньги. Так что хорошо бы остановиться и оценить свои возможности. В среду вероятна дополнительная прибыль. Постарайтесь вести себя лояльно и уважительно по отношению к коллегам и начальству.
ЛЕВ. Финансовое положение пока далеко от идеала. Постарайтесь проявить осторожность в денежных делах, чтобы не потерять то, что вы имеете. Не рекомендуется тратить слишком много на подарки. В четверг лучше не принимать бизнес-предложений со стороны знакомых, вас могут впутать в авантюру.
ДЕВА. Будьте аккуратны и разумно относитесь к своим финансам, а особенно к доверенным вам денежным средствам, так как поступления крупных сумм на этой неделе пока не предвидится. Постарайтесь прилично вести себя на предновогоднем корпоративе и ни с кем там не поссориться.
ВЕСЫ. Эта неделя стабилизирует ваше финансовое положение. Возможно получение солидной суммы. Необходимо продумать, как выгодно распорядиться деньгами. Один из самых удачных на этот момент вариантов - приобретение недвижимости или хотя бы чего-то тяжелого и полезного в хозяйстве.
СКОРПИОН. Неделя, если судить по расположению звезд, будет весьма благоприятна, вас ждет премия и повышение по службе. Возможно, вам предстоит поездка за рубеж. Ждите приятных новостей от партнеров. Без подарков вы точно не останетесь.
СТРЕЛЕЦ. Ваш финансовый успех сейчас будет зависеть от надежности партнеров. После среды уж не стоит планировать деловых встреч. Можно посвятить больше времени подготовке к праздникам.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вас будет радовать финансовая стабильность. Понедельник - удачный день для заключения сделок и напряженных деловых переговоров. Важные покупки и приобретения не откладывайте на выходные, в магазинах будет предпраздничный ажиотаж.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе степень наполненности вашего бюджета может начать постепенно снижаться, возможно, исчезнет один из источников дохода. К счастью, это только временное явление. В новом году все будет по-новому.
РЫБЫ. Неделя обещает быть финансово стабильной, если вы не попадетесь на удочку авантюристам. В четверг вероятны сложные и напряженные деловые переговоры. В субботу возможны денежные поступления, будут удачными покупки и приобретения.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Новости тематики
- Зодиак перед праздниками будет щедр на деньги
- Бизнес-гороскоп: Звезды советуют перед Новым годом не терять контроль
- Рыбы, похоже, заплыли в стоячую воду
- По коррупции среди учителей и врачей нанесут сокрушительный удар
- Алексей Малобродский: "Отношусь к следствию с презрением"
- Бизнес-гороскоп: Водолеев течение принесет в банк
- Бизнес-гороскоп: Козероги рогами нацепляют много денег
- Жители Владивостока обогнали всех остальных россиян по денежным запросам
- Законопроект Яровой: Получение лицензии на охотничье оружие максимально усложнят
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам удастся настрелять денег
Новости раздела
- Зодиак перед праздниками будет щедр на деньги
- Бизнес-гороскоп: Звезды советуют перед Новым годом не терять контроль
- Рыбы, похоже, заплыли в стоячую воду
- По коррупции среди учителей и врачей нанесут сокрушительный удар
- Алексей Малобродский: "Отношусь к следствию с презрением"
- Бизнес-гороскоп: Водолеев течение принесет в банк
- Бизнес-гороскоп: Козероги рогами нацепляют много денег
- Жители Владивостока обогнали всех остальных россиян по денежным запросам
- Бедный потребитель: сколько россиян живут в режиме жесткой экономии
- Законопроект Яровой: Получение лицензии на охотничье оружие максимально усложнят
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России предложено отменить оплату "больничных"
- В России массово отзывают опасные таблетки от давления
- 47 руководителей муниципальных учреждений Владивостока попали под наблюдение прокуратуры
- Петр Гоголев: Главная цель парламента Якутии – повышение качества жизни якутян
- Во Владивостоке может появиться новый район
- Сразу два вице-губернатора покинули свои посты в администрации Приморья
- Из Владивостока в Токио можно вылететь четыре раза в неделю
- "Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье
- Константин Басюк: Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос
- Ищенко вновь оказался в центре скандала