Зодиак перед праздниками будет щедр на деньги

Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря

ОВЕН. У вас стабильные доходы, однако нужно разумно планировать и рассчитывать все свои расходы. Ведь в ближайшее время придется немало потратить на подарки и новогоднее меню.

ТЕЛЕЦ. Финансовое положение может значительно улучшиться в том случае, если у вас действительно надежные деловые партнеры. Постарайтесь лишний раз в этом убедиться. Никаких новых проектов сейчас лучше не начинать.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет солидная премия по итогам года. Вы убедитесь, что нужны, востребованы и успешны в профессиональном плане. Можно ожидать приятных и дорогих подарков от ваших близких.

РАК. Вы рискуете сейчас не слишком разумно тратить деньги. Так что хорошо бы остановиться и оценить свои возможности. В среду вероятна дополнительная прибыль. Постарайтесь вести себя лояльно и уважительно по отношению к коллегам и начальству.

ЛЕВ. Финансовое положение пока далеко от идеала. Постарайтесь проявить осторожность в денежных делах, чтобы не потерять то, что вы имеете. Не рекомендуется тратить слишком много на подарки. В четверг лучше не принимать бизнес-предложений со стороны знакомых, вас могут впутать в авантюру.

ДЕВА. Будьте аккуратны и разумно относитесь к своим финансам, а особенно к доверенным вам денежным средствам, так как поступления крупных сумм на этой неделе пока не предвидится. Постарайтесь прилично вести себя на предновогоднем корпоративе и ни с кем там не поссориться.

ВЕСЫ. Эта неделя стабилизирует ваше финансовое положение. Возможно получение солидной суммы. Необходимо продумать, как выгодно распорядиться деньгами. Один из самых удачных на этот момент вариантов - приобретение недвижимости или хотя бы чего-то тяжелого и полезного в хозяйстве.

СКОРПИОН. Неделя, если судить по расположению звезд, будет весьма благоприятна, вас ждет премия и повышение по службе. Возможно, вам предстоит поездка за рубеж. Ждите приятных новостей от партнеров. Без подарков вы точно не останетесь.

СТРЕЛЕЦ. Ваш финансовый успех сейчас будет зависеть от надежности партнеров. После среды уж не стоит планировать деловых встреч. Можно посвятить больше времени подготовке к праздникам.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вас будет радовать финансовая стабильность. Понедельник - удачный день для заключения сделок и напряженных деловых переговоров. Важные покупки и приобретения не откладывайте на выходные, в магазинах будет предпраздничный ажиотаж.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе степень наполненности вашего бюджета может начать постепенно снижаться, возможно, исчезнет один из источников дохода. К счастью, это только временное явление. В новом году все будет по-новому.

РЫБЫ. Неделя обещает быть финансово стабильной, если вы не попадетесь на удочку авантюристам. В четверг вероятны сложные и напряженные деловые переговоры. В субботу возможны денежные поступления, будут удачными покупки и приобретения.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.