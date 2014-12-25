Россияне предпочли походы в театр зарубежным поездкам

Новогодним поездкам россияне предпочли походы в театр и тихие домашние вечера за компьютерной игрой. Об сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс.Деньги».

В первые три недели декабря оборот продаж авиабилетов остался на том же уровне, что и в ноябре. Зато на 17% выросло число реализованных билетов на поезда и междугородние автобусы. Однако это меньше, чем в прошлом году, когда рост составил 24%.

По данным «Яндекс.Денег», россияне стали чаще посещать кино, концерты и другие развлекательные мероприятия. Средний чек любителей театра, музыки и кино сейчас составляет 2735 руб. Это в полтора раза больше, чем в ноябре этого года, и почти в два раза (на 83%) больше, чем в декабре 2013-го.

Перед Новым годом пользователи также стали больше тратиться на литературу, музыку и компьютерные игры. Россияне активно покупают эти товары и в цифровом виде.

Оборот продаж интернет-магазинов, подключенных к «Яндекс.Деньгам», в декабре этого года увеличился на треть. Средняя стоимость покупки составила 3100 руб. В декабре 2013 года средний чек был ниже —1400 руб.

Также увеличилось количество платежей за интернет (на 20%) и ЖКУ (на 30%). «Яндекс.Деньги» предположил, что многие россияне не хотят остаться без связи и света на каникулах.

ZRPRESS.RU, Владивосток.