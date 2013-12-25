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Как не стать жертвой мобильных мошенников в период новогодних праздников
«До нового 2014 года и новогодних каникул осталось чуть меньше одной недели. Проанализировав опыт прошлых лет, мы прогнозируем всплеск мобильного мошенничества на этот период, ведь именно во время праздников наибольшая вероятность попасться на удочку злоумышленников. Тем более что в наступающем году они существенно расширили арсенал мошеннических схем, - отмечает Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества. – Я хотел бы предупредить клиентов «МегаФона» и других мобильных сетей о возможной угрозе и посоветовать внимательнее относиться к подозрительным смс-сообщениям и информации в сети».
Распространение вредоносного программного обеспечения
Схема распространения вредоносного программного обеспечения с помощью SMS появилась достаточно давно, но каждый год мошенники крадут с ее помощью приличные суммы со счетов абонентов. Мошенническая схема проста: на телефон абонента приходит сообщение c предложением пройти по ссылке, чтобы получить открытку, подарок или фотографию друга. Переход по такой гиперссылке может привести к скачиванию вредоносного программного обеспечения, которое в дальнейшем может не только отправлять платные SMS на «короткие» номера, но и собирать информацию о пользователе или выводить деньги на виртуальные кошельки. Так, например, ссылка из безобидного сообщения «Привет! Лови мой новогодний подарок :), загрузить ХХХХХХ» может вести на вредоносную программу для OS Android, которая способна загружать на мобильное устройство другие вредоносные приложения, а также собирать текстовые сообщения и передавать их на сервер злоумышленников. В руки мошенников благодаря такому «подарку» могут попасть, в том числе, и сообщения, содержащие информацию о банковских транзакциях и паролях.
Чтобы избежать заражения устройства подобным вирусом, «МегаФон» рекомендует скачивать программное обеспечение только из проверенных источников, а также не проходить по ссылкам в сообщениях от неизвестных отправителей.
Несуществующие услуги в интернете
В предновогодний период в интернете и социальных сетях увеличивается количество «услуг», которые никогда не будут оказаны. Например, обещания обеспечить выделенный канал для звонков в Новогоднюю ночь. Для подключения услуги мошенники предлагают перевести денежные средства на электронный кошелек, а затем переслать информацию о платеже на «короткий» дорогостоящий номер. Деньги доверчивые пользователи переводят, а вот обещанные услуги мошенники им не предоставляют.
Не верьте обещаниям мошенников, «МегаФон» – надежный оператор связи и в Новогоднюю ночь готов даже к пиковым нагрузкам на сеть.
Новогодние подарки в социальных сетях
В социальных сетях и интернете в период праздников можно найти большое количество «Супер Акций», организаторы которых обещают дополнительные «лайки», ценные призы и бонусы.
Как правило, злоумышленники для получения подарка или бонусов просят участников ввести номер мобильного телефона на сайте «акции», а затем ответить на поступившее с «короткого» номера SMS, например, чтобы подтвердить свое совершеннолетие, или желание участвовать в акции. Другой вариант - это отправка на «короткий» номер сообщений для участия в акции. Стоимость подобных SMS может превышать 300 рублей, а общий финансовый ущерб от действий злоумышленников несколько тысяч рублей.
Чтобы не стать жертвой мошенников, «МегаФон» рекомендует участвовать только в проверенных акциях, информацию о которых можно узнать на официальных сайтах компаний. Стоимость отправки сообщения на «короткий» номер можно уточнить как у операторов call-центра, так и отправив бесплатную команду «$» на данный «короткий» номер.
Подробнее узнать о наиболее актуальных видах мобильного мошенничества можно узнать на официальном сайте «МегаФона».
«МегаФон» блокирует спам-сообщения, приходящие с «коротких» цифровых и буквенно-символьных номеров, но сегодня спамеры могут подставлять в качестве отправителя сообщений обычные номера, блокировать которые оператор не имеет права по закону. Часто именно такие номера используются в различных схемах мошенничества. «МегаФон» рекомендует не переходить по ссылкам в сообщениях, не верить пустым обещаниям мошенников, а также пересылать подозрительные сообщения на бесплатный номер 1911. Сообщения будут проанализированы и, в случае подтверждения мошенничества и спама, «МегаФон» будет взаимодействовать с операторами и надзорными органами для прекращения подобных рассылок.
Досье ZRPRESS: ОАО «МегаФон» — один из ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. «МегаФон» был создан в июне 1993 года как ЗАО «Северо-Западный GSM», а затем в 2002 году переименован в ОАО «МегаФон». «МегаФон» стал первым оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по предоставлению услуг мобильного интернета, а также занимает второе место в России по количеству активных абонентов.
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