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Сколько дней россияне будут отдыхать в новогодние праздники
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2014 году, сообщает сайт правительства.
"В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации и в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2014 году постановлением предусматриваются выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 мая и 13 июня соответственно. Учитывая, что 23 февраля совпадает с выходным днём (воскресенье), который переносится на 24 февраля, предлагается в соответствии с частью 5 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации перенести данный выходной день на 3 ноября", - сказано в постановлении, одобренном главой кабмина.
Напомним, что несколько дней назад комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила график праздничных дней на 2014 год. Россияне будут отдыхать на Новогодние каникулы с 1 по 8 января включительно - то есть всего в России на Новый год 2014 отдыхают 8 дней подряд, это: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января. (не забываем, что 31 декабря – сокращенный день). На День защитника Отечества выходными днями будут 22 и 23 февраля. В марте гуляем с 8 по 10 число. Майские праздники, как и в этом году, будут с перерывом на работу. Отдыхаем с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. На День России будем отдыхать целых четыре дня подряд - с 12 по 15 июня и столько же в ноябре на День народного единства - с 1 по 4 ноября, пишет "РГ".
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ничо незнаю мы со 2ого с 12 работаем! Луговая