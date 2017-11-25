Приморские зоозащитники считают поправки в УК слишком мягкими - обращение к Путину не помогло

«Нам их кинули, как собакам кость», - сообщила газете «Золотой Рог» активистка

Голодовка у стен Госдумы, призваная назначить дату второго чтения Закона «Об ответственном обращении с животными», который не могут принять в России 17 лет, закончилась фактически ничем. Вместо того, чтобы рассматривать вышеупромянутый закон, власти внесли поправки в статью 245 УК РФ. При этом зоозащитники, в том числе и приморские, сочли данные меры не достаточными, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Фактическое отсутствие законодательства приводит к тому, что сотни тысяч животных уничтожаются либо гибнут от жестокого и безответственного обращения со стороны людей. Массовые отстрелы, отравления, горы трупов убитых животных, живодерство, совершенное несовершеннолетними, - стали нормой. Волна насилия захлестнула наше общество, нашу страну. Безнадзорные животные на улицах, в приютах, в контактных и передвижных зоопарках, а также животные в цирках, лабораторные, сельскохозяйственные животные - совершенно бесправны. Нет закона, который бы их защитил. Мы просим вас ускорить принятие закона об ответственном обращении с животными", - говорится в видеообращении Владимиру Путину которое записали представители благотворительного фонда "ЗООзащита" из Екатеринбурга.

"Если законопроект и окажет какой-то эффект на живодеров, то он будет небольшой, потому что сама статья осталась той же самой. Какой она была не рабочей, такой и осталась. Нужно делать формулировку 245-й статьи более пригодной для исполнения, чтобы реально можно было заводить уголовные дела", - сообщил Накануне.RU активист "Альянса защитников животных" Юрий Корецких.

Так, в исправленной статье УК РФ говорится о"корыстных мотивах" и "хулиганских побуждениях", которые не всегда можно доказать.

"Также там есть понятие "увечья", что не имеет точного толкования. Многие судьи воспринимают увечья как очень серьезные травмы, после которых животное становится инвалидом или калекой. А если животное просто побили, и оно восстановится через недели две, то судья никаких увечий не видит. В законопроекте неполно описываются случаи жестокого обращения. Если животное морят жаждой или голодом, это тоже жестокое обращение, а этого в статье не указано", - добавил активист.

Отметим, полное определение жестокого обращения с животными есть в базовом законе, который Госдума не может принять с 2010 года.

«Данные поправки в 245 статью УК кинули зоозащитникам, как собакам кость. При всех изменениях преступления, совершенные по данной статье, как и прежде являются небольшой тяжести. Для того, чтобы действительно напугать живодеров, они должны быть отнесены, как минимум, к категории средней тяжести..Конечно хорошо, что наказание ужесточили впринципе, но это не такой радикальный плюс, чтобы говорить нам о том, что наша страна вступила в новую эру защиты животных и стала более цивилизованной», - считает приморский зоозащинтик, юрист Оксана Большакова.

Она также отметила, что необходимость принятия закона связана с актуальной для Приморья темой регулирования численности животных-компаньенов (кошек и собак).

«В данной сфере практика разрозненная в разных регионах. Где-то разрешают зоозащитникам заниматься стерилизацией и возвратом в среду обитания животных, где-то нет. Например, приморские власти этот пункт просто вычеркнули из местного законодательства, поэтому принятие Федерального закона чрезвычайно важно. Это обяжет все регионы заниматься гуманным регулированием численности животных.

Напомним, законопроект "Об ответственном обращении с животными" в первом чтении был принят еще в марте 2011 г., после чего работа остановилась. В конце 2016 г. доработать документ потребовал президент Владимир Путин. Он заявил, что "отсутствие норм и правил в этой сфере ухудшает санитарную обстановку, а в отдельных вопиющих случаях выливается в жестокое отношение к животным". Летом 2017 г. Госдума перенесла рассмотрение законопроекта на осеннюю сессию, правда, вместо были внесены поправки в УК РФ, ужесточающие наказание для живодеров.