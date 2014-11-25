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55 процентов россиян поддерживают идею ТОРов
Исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob провел исследование по выявлению отношения россиян к созданию на Дальнем Востоке территорий опережающего социально-экономического развития. Костяк поддерживающих идею ТОР составляют наиболее экономически активные слои населения.
В целом проект Минвостокразвития поддерживают 55% всех опрошенных, 38% затрудняются с выбором ответа, и лишь 7% высказываются против. Среди сторонников законопроекта превалируют мужчины (64%), представители обоих полов старше 45 лет, с доходом более 45 тыс. рублей. В то же время против выступает больше представительниц прекрасного пола с доходом 35-45 тыс. рублей.
«Было бы замечательно. Дальний Восток и его люди нуждаются в государственной поддержке», - комментирует свой голос «за» старший юрисконсульт из Курской области. Среди оставивших свой комментарий под опросом были и те, кто готов поучаствовать в реализации масштабных проектов. Так, помощник генерального директора по персоналу из Новосибирска пишет: «Поддерживаю. Если выпадет возможность – сам приму в этом активное участие».
В своих комментариях сторонники создания территорий опережающего развития поясняли: «Нужно развиваться – и только вперед. Если не хватает своего опыта, надо использовать положительный опыт других стран и применять с учетом русской ментальности»; «Чем больше возможностей – тем лучше»; «Очень хочется видеть Россию передовой, трудолюбивой, умной, успешной. Бог в помощь!», «Надо идти в ногу со временем». Опрос SuperJob проводился среди жителей 204 населенных пунктов всех округов Российской Федерации. Размер выборки составил 1600 респондентов.
«С учетом перенимания опыта, благоприятствующего развитию территории и не наносящего различный ущерб населению и природе Дальнего Востока». Главный бухгалтер, Хабаровск, 51 год;
«Все правильно, если это работает в других странах, то у нас и подавно». Старший менеджер, Новый Уренгой, 33 года;
«Это нужно было сделать еще 20 лет назад. Быть может, еще не поздно». Старший мастер по ремонту оборудования, Усолье-Сибирское, 44 года
«Поддерживаю. Если выпадет возможность – сам приму в этом активное участие». Помощник генерального директора по персоналу и связям с общественностью, Новосибирск, 44 года;
«Дальний Восток – замечательное место, недооцененное, имеющее потрясающий потенциал. Поэтому использовать опыт близких стран совершенно правильно». Ведущий специалист по проектно-сметной документации, Москва, 56 лет
«Не поддерживаю» – 7%;
«Лучше отдайте китайцам... проку больше будет». Директор по логистике, Тверь, 44 года;
«А что это такое?» Специалист по работе с рекламациями, Оренбург, 34 лет;
«Мне все равно!» Архивариус, Находка, 27 лет.
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