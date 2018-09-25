Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье

Гороскоп на неделю с 24 по 30 сентября

ОВЕН. На этой неделе нельзя исключать некоторые проблемы в финансовой сфере. Вы можете оказаться связанными обещанием, которое помешает вам в делах. Средства, которыми вы располагаете, сложно назвать достаточными, придется восполнять пробелы за счет активной трудовой деятельности.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели возможны крупные денежные поступления. В среду планы могут внезапно изменится, и вам придется подстраиваться под партнеров и коллег. Если вы задумали что-нибудь приобрести, то отправляйтесь за покупками в конце недели.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет дополнительная прибыль. Причем зарабатывать вы будете с удовольствием, проявляя свои таланты и коммуникабельность. На работу - как на праздник, - это про вас. Ваш авторитет в профессиональных кругах растет.

РАК. На этой неделе у вас появится возможность серьезно продвинуть свои дела вперед. Сейчас не стоит брать деньги в долг, лучше отложить и накопить. Во вторник вероятны крупные денежные поступления. Ваша работа будет приносить стабильный доход.

ЛЕВ. Этот период пройдет под знаком некоторой финансовой ограниченности, материальное положение улучшится только к концу недели. В пятницу от друзей могут поступить интересные предложения о новой работе.

ДЕВА. Новые начинания потребуют существенных финансовых вложений, о которых вы можете узнать, лишь когда процесс будет запущен и отменять все будет уже поздно. Придется распечатать заначку. Так что просто не будет.

ВЕСЫ. Чтобы почувствовать себя комфортно, вам понадобятся деньги. Финансовые вопросы на этой неделе будут наиболее важными. И трудно разрешимыми. Вы не способны экономить, но и сорить деньгами тоже не стоит. Слишком заманчивые предложения от партнеров могут насторожить вас, и на это есть основания.

СКОРПИОН. На работе вас ценят и уважают. Вы легко решаете даже сложные задачи. Вероятно появление новых источников доходов, возможны крупные финансовые поступления. В середине недели произойдут встречи и знакомства, которые позволят обрести надежных деловых партнеров.

СТРЕЛЕЦ. Вас ждет финансовый штиль, однако это - почти стабильность. В среду и четверг будут удачны сделки и переговоры. В воскресенье возможны непредвиденные расходы на детей или родственников.

КОЗЕРОГ. Вторник - удачный день для составления финансовых планов на ближайшее будущее. В четверг возможно некоторое обольщение, кто-то пытается вами манипулировать в корыстных целях. В пятницу не исключено улучшение материального положения. Выходные благоприятны для намеченных приобретений.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение начинает стабилизироваться. Может подвернуться отличная возможность для хороших заработков. В среду возможны новые денежные поступления. На конец недели серьезных деловых встреч назначать не стоит. Лучше отдохните.

РЫБЫ. Финансовых поступлений на этой неделе, увы, не предвидится, поэтому необходимо планировать бюджет и не тратить лишнего. В пятницу лучше и вовсе воздержаться от посещения магазинов и распродаж.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.