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В России могут ввести форму не только для школьников, но и для учителей
25 Августа 2018, 16:10 | В России
Такую инициативу уже рассматривает Минпросвещения РФ
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру просвещения России Ольге Васильевой ввести в школах форму для учителей и учеников с элементами униформы Великой Отечественной войны.
- Правильным шагом стало бы введение единой формы и для педагогическо-учительского состава учебных заведений. Внешний вид одежды, на мой взгляд, также должен иметь внешние элементы униформы Великой Отечественной. Прошу Вас рассмотреть данное предложение и дать ему соответствующую профессиональную оценку, — пишет Петров в письме к Васильевой.
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