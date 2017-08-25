Всем российским школьникам 1 сентября расскажут о "дальневосточном гектаре"

Министерство образования и науки России рассказало о содержании тематического урока 1 сентября, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как передает "РИА Новости", классный час будет посвящен "России, устремленной в будущее". "Тематический урок посвящен наиболее важным направлениям развития страны, перспективным областям применения собственного таланта через три, пять или десять лет, а также возможностям собственного развития в России",— отметили в ведомстве.

Школьникам с 1-го по 11-й класс расскажут о проектах по развитию российских территорий, в частности о "дальневосточном гектаре". Кроме того, учащиеся услышат о сохранении природы, развитии науки и технологий, а также о государственной безопасности. По сообщению Минобрнауки, круг тем основан на приоритетных направлениях Стратегии долгосрочного социально-экономического развития до 2035 года.