Воспитателей детсадов уравняют с учителями

Меньше всех из педагогов в России сейчас зарабатывают воспитатели. По данным Росстата, в первой половине 2016 года их средняя зарплата по стране составила 28 тыс. рублей. При этом учителя школ получают в среднем 36 тыс. рублей в месяц, а педагоги дополнительного образования — 37 тыс. рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин подготовил законопроект, по которому зарплата воспитателей детсадов, учителей школ и педагогов системы дополнительного образования детей должна быть не ниже средней заработной платы по региону и по стране. Сейчас такие деньги педагоги могут получить, работая на полторы или даже две ставки. Законопроект будет внесен в Госдуму к 1 сентября, сообщил Олег Смолин «Известиям».

— Мои коллеги-учителя говорят, что работают на полторы ставки, потому что на одну ставку есть нечего, а на две ставки — некогда, — говорит Олег Смолин.

Он отмечает, что по действующему закону «Об образовании» средняя зарплата учителя школы должна быть не меньше средней зарплаты по региону, однако за сколько часов — не указано.

Размер заработной платы воспитателей детских садов в законе не определен, но в соответствии с указом президента он должен быть доведен до средней зарплаты по общему образованию в регионе. Тем не менее, по данным Росстата, например, в Москве воспитатели получают 43 тыс. рублей, а учителя — на 20 тыс. рублей больше.

Член комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты РФ Роман Дощинский отмечает, что зарплаты педагогов дошкольного образования и учителей существенно отличаются, даже если детский сад и школа входят в один комплекс.

— Детсады получают подушевое финансирование, поэтому количество детей в группах растет. При этом воспитатели часто работают по две смены подряд, чтобы повысить свой доход. В таких условиях дети не получают должного внимания, встает вопрос безопасности, например во время прогулок, — сказал Роман Дощинский.

По данным «Мониторинга экономики образования» НИУ ВШЭ, в 2015 году 37% воспитателей детских садов были недовольны своим материальным положением. Доход на одного человека в их семьях составлял менее 10 тыс. рублей.

Научный сотрудник Центра развития лидерства образования ВШЭ Яна Козьмина рассказала, что один из основных факторов дифференциации недовольства воспитателей доходами — это регион проживания. По статистике Росстата, самую большую зарплату сейчас получают воспитатели в Московской области (45 тыс. рублей), а самую маленькую — в Дагестане (14 тыс. рублей).

По словам Яны Козьминой, чаще всего о финансовых трудностях заявляли матери-одиночки, для которых зарплата является единственным источником доходов.

Среди факторов, определяющих желание работать, большинство воспитателей (67%) выбрали вариант «интересная работа».

— Люди, работающие с маленькими детьми, чувствуют себя лидерами, яркими личностями. Они «болеют» своей работой, — говорит директор Центра дошкольного образования Государственного гуманитарно-технического университета (ГГТУ) Галина Гришина.

Но, по ее словам, вопрос оплаты труда тоже не на последнем месте, из-за низких зарплат выпускники педагогических вузов не идут работать в детсады. Большинство сотрудников там среднего и пенсионного возраста.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.