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Госдума предложила лишать пьяных водителей прав на 20 лет

25 Августа 2014, 14:00 | В России

Лишать на 20 лет прав водителей, совершивших в пьяном виде ДТП, предложил депутат Госдумы РФ, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, который разработал соответствующий законопроект. Об этом сообщает Zrpress. ru со ссылкой на «Известия».

Журавлев предложил внести изменения в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В случае причинения пострадавшему тяжких телесных повреждений виновника аварии, если тот находился в состоянии опьянения, следует лишать водительских прав на срок от двух до пяти лет, считает Журавлев. Если в аварии будут погибшие, то, согласно инициативе, ее виновнику нужно запрещать садиться за руль на срок от 10 до 20 лет.

По мнению депутата, статья 264 хотя и предусматривает достаточно широкий диапазон наказаний, однако практика уголовных дел в отношении водителей, севших за руль в состоянии опьянения, показывает, что зачастую в ход идут смягчающие обстоятельства, такие как отсутствие прямого умысла, и судимости у виновника ДТП.

В результате нередко виновникам аварий с тяжкими последствиями выносят мягки приговоры, вплоть до условного срока. В таком случае лишение прав на срок до трех лет подсудимые не воспринимают всерьез, полагает автор инициативы.

При этом в пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагаемая мера поможет бороться не только с пьяными водителями, но и с чиновниками, ведущими себя безответственно за рулем автомобиля.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: водительские права  лишение прав  водитель  госдума  штраф  ГИБДД  авария  депутат 



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Комментарии

  • Псевдоним14:09, 25.08.2014#

    И что это даст Они будут ездить без прав и еще пьяные. За езду без прав (не бумашка , а вообще нет) давайте срок, особенно для лишившихся по пьянке.

  • Псевдоним14:28, 25.08.2014#

    Мозг депутатский поплыл в сточную трубу!

  • bab16:13, 25.08.2014#

    А он там вообще присутствовал? Что то очень сильно я сомневаюсь. . .

  • 121214:34, 25.08.2014#

    Остановили пьяного - штраф 1млн руб. Сделал ДТП в пьяном виде - пожизненное лишение прав штраф 5 млн руб. Ну а кому не понятно и деньги девать не куда за повторное попадание да ещё если со смертельным исходом штраф 100 млн рублей (из которых будут выделены средства на содержания семьи если пострадавший кого то содержал а его лишили жизни ну или просто денежная страховка семье погибшего) - нет денег? пожизненные работы ручным трудом киркой махать на рудниках каких нибудь например. А всего то надо не пить, неужели это так сложно?

  • 121214:36, 25.08.2014#

    И никаких смягчающих! Пьяный за рулем - это преднамеренное убийство!

  • babai14:41, 25.08.2014#

    ". . . Алексей Журавлев, который разработал соответствующий законопроект" Это же сколько мозга нужно, и времени что бы разработать этот закон?! А чего только 20 лет, может сразу расстрел да и все!!!

  • Гражданин15:21, 25.08.2014#

    от туберкулеза погибают больше людей раза в четыре чем от пьянных на дороге. . . . . . недавно 16 человек погибло в приморье причем половина по вине хабаровчан. . тогда хабаровЧАНАМ права совсем не выдавать. . . . !!!!! возбудитель туберуулеза в каждом автобусе , сколько сот человек заражаються ежедневно ????? борються с ветряными мельница идиоты в думе. . . . . деньги лучше выделите на борьбу с больными и бесплатное обследование

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