Госдума предложила лишать пьяных водителей прав на 20 лет

Лишать на 20 лет прав водителей, совершивших в пьяном виде ДТП, предложил депутат Госдумы РФ, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, который разработал соответствующий законопроект. Об этом сообщает Zrpress. ru со ссылкой на «Известия».

Журавлев предложил внести изменения в статью 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В случае причинения пострадавшему тяжких телесных повреждений виновника аварии, если тот находился в состоянии опьянения, следует лишать водительских прав на срок от двух до пяти лет, считает Журавлев. Если в аварии будут погибшие, то, согласно инициативе, ее виновнику нужно запрещать садиться за руль на срок от 10 до 20 лет.

По мнению депутата, статья 264 хотя и предусматривает достаточно широкий диапазон наказаний, однако практика уголовных дел в отношении водителей, севших за руль в состоянии опьянения, показывает, что зачастую в ход идут смягчающие обстоятельства, такие как отсутствие прямого умысла, и судимости у виновника ДТП.

В результате нередко виновникам аварий с тяжкими последствиями выносят мягки приговоры, вплоть до условного срока. В таком случае лишение прав на срок до трех лет подсудимые не воспринимают всерьез, полагает автор инициативы.

При этом в пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагаемая мера поможет бороться не только с пьяными водителями, но и с чиновниками, ведущими себя безответственно за рулем автомобиля.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.