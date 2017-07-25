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Дач в России больше не будет
20 июля Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве. В силу он вступит с 1 января 2019 года, так что у россиян будет время подготовиться, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Что изменится с вступлением в силу закона?
Дач больше не будет
Само понятие «дачное товарищество» перестанет существовать, останутся только садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и огороднические товарищества. В садоводческих товариществах можно строить жилые дома, предназначенные для постоянного проживания. В огороднических можно только выращивать овощи и фрукты, а также возводить временные хозяйственные постройки.
Взносы уменьшат
Устанавливаются два вида взносов: целевые и членские, вступительные взносы отменяются. Взносы могут вноситься только безналичным путем.
Прописка в товариществах
В настоящее время прописаться в жилом доме, построенном на участке, можно только по решению суда. Новый закон позволяет регистрироваться в жилых домах, возведенных на «шести сотках» без каких-либо препятствий.
Садовый жилой дом
Упрощается процедура перевода садового дома в жилой и обратно. «Садовый дом» по закону – это здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании.
Как вступать в садоводческие товарищества
Законом определяются основания и порядок принятия в члены товарищества, их права и обязанности, а также основания прекращения членства; права и обязанности председателя товарищества, правления товарищества и ревизионной комиссии.
Общая территория и имущество
Имущество общего пользования, созданное или приобретенное после вступления закона в силу, принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам земельных участков пропорционально площади этих участков.
Общая территория – общая долевая собственность, которая не подлежит банкротству или изъятию.
Вода без лицензии. Пока
Документом в закон «О недрах» вводится статья, в которой закреплены нормы добычи подземных вод садоводческими и огородническими некоммерческими хозяйствами. До 1 января 2020 года хозяйства смогут делать это без получения лицензии на пользование недрами. Предусматривается упрощенный порядок лицензирования скважин для централизованного водоснабжения граждан, осуществляющих ведение садоводства и огородничества.
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Комментарии
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КОТ17:13, 22.07.2017#
Про лицензии на скважину для воды-это бред полный! В таком случае, пусть государство начинает платить НАРОДУ за народное достояние и недра страны, как это делают в ОАЭ!!! Тем более, получив право собственности на землю, автоматом дает право собственности на недра на этой земле. Другой вопрос о лицензировании как о бизнесе. А когда для себя, для личного пользования, то пш нх!
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Безналичная оплата взносов, предполагает наличие счета в банке! А это в свою очередь тянет за собой расходы СНТ, которые ложатся на кошелек членов данного СНТ. Т. к за ведение счета плати, за перевод/платежку-плати. За взнос наличных-плати. Зачем эти траты?Кому они нужны? У бабулек пенсии по 5-8 тыс. А ведение счета в банке стоит минимум 500р/мес. Бабушки каждый рублик считают, каждую копейку. А теперь ей чтоб взнос оплатить безналом в банке, еще комиссию платить. . . Что ж вы там в правительстве все никак не уйметесь жиробасы!