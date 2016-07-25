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Садоводов и огородников в Приморье заставят платить налоги
Граждане, живущие за счет личного подсобного хозяйства, и мелкие фермеры, которые нигде не зарегистрированы как субъекты экономической деятельности, могут получить возможность легализовать свою деятельность. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия», опыт Ростовской области по поддержке мелких производителей сельскохозяйственной продукции и вывода их из тени предлагают рассмотреть на федеральном уровне.
Закон, действующий в этом регионе, депутаты областного заксобрания предлагают распространить на всю страну — соответствующий документ направят в верхнюю палату парламента. Об этом «Известиям» сообщила депутат регионального парламента, член палаты молодых законодателей при Совете Федерации Ирина Загоруйко.
Речь идет о налоговых каникулах для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Сейчас они распространяются лишь на некоторые сферы деятельности, в первую очередь на социальную, научную и производственную.
— Чтобы люди услышали, поверили, не пугались получать статус ИП, надо очень корректно им всё разъяснять, — сказала «Известиям» профессор кафедры труда и социальной политики МИГСУ РАНХиГС, член Экспертного совета при правительстве РФ Любовь Храпылина. — Скорее всего, такая формулировка (о налоговых льготах) сильно насторожит людей, которые что-то производят в домашних хозяйствах, фермеров. Если им не будут объяснять, что для них это означает, они убегут в еще большую тень. Надо научиться разговаривать с людьми, объяснять, если надо, по 100, по 200 раз.
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