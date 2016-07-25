Продлен льготный тариф для пассажиров пригородных электричек

Правительство РФ продлило до 31 декабря 2030 года льготный тариф на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта в пригородном сообщении. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте правительства.

Проект постановления был подготовлен Минтрансом. Он предполагает, что продление льготного коэффициента 0,01 к тарифу на услуги по использованию инфраструктуры ж/д-транспорта общего пользования в пригородном сообщении позволит обеспечить доступность для населения железнодорожных перевозок и снизить нагрузку на региональные бюджеты. Льготный коэффициент установлен на согласованных субъектом федерации маршрутах курсирования пригородных поездов в рамках договора на транспортное обслуживание населения.

Также постановление утверждает правила предоставления "РЖД" субсидий из федерального бюджета на компенсацию потерь в доходах из-за установления такого льготного коэффициента. Также предусмотрена компенсация потерь в доходах "РЖД" от установления такого коэффициента, уточнен порядок его применения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.