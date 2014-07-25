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В России принят закон, запрещающий SMS рассылки

25 Июля 2014, 10:10 | В России

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с назойливой массовой рассылкой, пишет «Приморская газета».

Поправки будут внесены в Федеральный закон «О связи». Соответствующий документ принят Государственной Думой 2 июля и одобрен Советом Федерации 9 июля.

Теперь в России официально запрещена массовая рассылка сообщений, осуществляемая без предварительного согласия абонента. Кроме того, абонент может обратиться к оператору с просьбой заблокировать рассылку от определенного номера.

Существенно облегчит жизнь абонентам сотовой связи и то, что доказывать наличие согласия должны заказчики SMS-рассылок.

«Оператор подвижной радиотелефонной связи без взимания платы с абонента обязан прекратить рассылку. В качестве дополнительной меры защиты абонентов от нежелательных рассылок предлагается возложить бремя доказывания наличия согласия абонента на заказчика рассылки», – пояснил первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Шамков.

Парламентарий также обратил внимание на то, что новые правила не будут распространяться на отправку сообщений в случаях, разрешенных законом, например, при возникновении ЧС.

Операторы сотовой связи сами довольны тем, что SMS-спам оказался под запретом.

«У абонента должно быть право отказаться получать сообщения от конкретных отправителей – путем обращения к оператору связи. Оператор в случае получения такого обращения должен прекратить доставку абоненту сообщений, получать которые он отказался. Он на это имеет полное право. Поправки в закон совершенно справедливые. Ни одна дорожащая своей репутацией компания не будет рассылать на номер абонента спам, который ему не нужен», – пояснили «Приморской газете» в пресс-службе сотовой компании МТС.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: рассылка  sms  спам 



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