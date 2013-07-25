Эксперты: Россияне переходят на виски и контрафакт

Россияне стали все чаще покупать виски: растет количество приобретенных бутылок, литраж и средний чек. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Стоит отметить, что прогнозы экспертов говорили о том, что в первом полугодии потребление виски снизится. Специалисты «Ромира» не исключают, что рост интереса к напитку связан с повышением цен на водку.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин подтвердил Business FM, что продажи водки за полгода упали на 11%, в то время как спрос на виски вырос. Однако, по его словам, цифры не позволяют говорить о крутом повороте на рынке.

«За полгода продано около 60 миллионов литров коньяка и коньячных напитков, порядка 600 миллионов литров винодельческой продукции и примерно столько же водки. Что касается виски, то было реализовано 15 миллионов литров», — констатировал он.

Другие эксперты связывают рост спроса на виски с повышением уровня жизни россиян и с тем, что они стали больше путешествовать.

Президент Национальной алкогольной ассоциации Вячеслав Албу рассказал Business FM, что виски набирает популярность во всем мире. По его мнению, в России перспективы роста спроса на него очень высоки.

«Этот рост только начался два-три года назад, и я думаю, он будет продолжаться еще лет десять. Виски будет расти стабильно», — поделился своими соображениями Вячеслав Албу.

Параллельно растет и доля контрафактного элитного алкоголя: до четверти от всего объема крепких напитков известных марок, продаваемых в России, произведено подпольно, пишет BFM.Ru.