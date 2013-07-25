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Эксперты: Россияне переходят на виски и контрафакт

25 Июля 2013, 14:56 | В России

Россияне стали все чаще покупать виски: растет количество приобретенных бутылок, литраж и средний чек. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

Стоит отметить, что прогнозы экспертов говорили о том, что в первом полугодии потребление виски снизится. Специалисты «Ромира» не исключают, что рост интереса к напитку связан с повышением цен на водку.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин подтвердил Business FM, что продажи водки за полгода упали на 11%, в то время как спрос на виски вырос. Однако, по его словам, цифры не позволяют говорить о крутом повороте на рынке.

«За полгода продано около 60 миллионов литров коньяка и коньячных напитков, порядка 600 миллионов литров винодельческой продукции и примерно столько же водки. Что касается виски, то было реализовано 15 миллионов литров», — констатировал он.

Другие эксперты связывают рост спроса на виски с повышением уровня жизни россиян и с тем, что они стали больше путешествовать.

Президент Национальной алкогольной ассоциации Вячеслав Албу рассказал Business FM, что виски набирает популярность во всем мире. По его мнению, в России перспективы роста спроса на него очень высоки.

«Этот рост только начался два-три года назад, и я думаю, он будет продолжаться еще лет десять. Виски будет расти стабильно», — поделился своими соображениями Вячеслав Албу.

Параллельно растет и доля контрафактного элитного алкоголя: до четверти от всего объема крепких напитков известных марок, продаваемых в России, произведено подпольно, пишет BFM.Ru.

 

Автор: BFM.ru
Теги: контрафакт  алкоголь 



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Комментарии

  • Псевдоним216:18, 25.07.2013#

    Я тоже перешел на вискарик 2 года назад! Хорошо идет!

  • Псевдоним18:06, 26.07.2013#

    По заключению экспертов влиятельного медицинского журнала «Ланцет», датированного еще 2007 годом, табак занял малопочетное 3-е, а алкоголь – 5-е место в ТОП-20 веществ, могущих вызвать зависимость. Для сравнения – первое место занял героин, второе – кокаин, четвертое – «заместительно-лечебный» метадон, седьмое – транквилизаторы-бензодиазепины, марихуана 11-е, ЛСД и экстази – соответственно, 14-е и 18-е места. Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения утверждают, что ежегодно в мире от злоупотребления спиртными напитками преждевременно умирает 2, 5 миллиона человек. В зависимости от дозы, концентрации и длительности воздействия этанол может обладать наркотическим и токсическим действием. Тем не менее, с юридической точки зрения этиловый спирт наркотиком не признан, так как это вещество не включено в международный список контролируемых веществ конвенции ООН 1988 года. Результаты исследования, опубликованные в The Journal of School Health, подтверждают правильность старой теории «стартового наркотика» в отношении некоторых наркоманов. Вместе с тем, они говорят о том, что в переходе наркоманов ко все более сильным наркотикам виновата не марихуана, а самый распространенный и социально приемлемый наркотик – алкоголь! Всего с января по март 2013 года в России было продано 348 млн. литров водки и ликероводочных изделий, а так же больше двух миллиардов литров пива.

  • Псевдоним06:47, 18.09.2013#

    Любой скотч или айриш, даже самый дешевый в сто раз вкуснее водки

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