Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Эксперты: Россияне переходят на виски и контрафакт
Россияне стали все чаще покупать виски: растет количество приобретенных бутылок, литраж и средний чек. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».
Стоит отметить, что прогнозы экспертов говорили о том, что в первом полугодии потребление виски снизится. Специалисты «Ромира» не исключают, что рост интереса к напитку связан с повышением цен на водку.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин подтвердил Business FM, что продажи водки за полгода упали на 11%, в то время как спрос на виски вырос. Однако, по его словам, цифры не позволяют говорить о крутом повороте на рынке.
«За полгода продано около 60 миллионов литров коньяка и коньячных напитков, порядка 600 миллионов литров винодельческой продукции и примерно столько же водки. Что касается виски, то было реализовано 15 миллионов литров», — констатировал он.
Другие эксперты связывают рост спроса на виски с повышением уровня жизни россиян и с тем, что они стали больше путешествовать.
Президент Национальной алкогольной ассоциации Вячеслав Албу рассказал Business FM, что виски набирает популярность во всем мире. По его мнению, в России перспективы роста спроса на него очень высоки.
«Этот рост только начался два-три года назад, и я думаю, он будет продолжаться еще лет десять. Виски будет расти стабильно», — поделился своими соображениями Вячеслав Албу.
Параллельно растет и доля контрафактного элитного алкоголя: до четверти от всего объема крепких напитков известных марок, продаваемых в России, произведено подпольно, пишет BFM.Ru.
Новости тематики
- Завещанному не верить
- Путин рассказал, когда Россия высадится на Луну
- Скончался основатель "МММ" Сергей Мавроди
- Олигархи выстраиваются в очередь, чтобы предать Президента
- Имущественное неравенство в России вышло на уровень 1905 года
- Путину предложили заставить население работать
- Эксперты Высшей школы экономики нашли в России огромное количество не нужных стране людей
- Путин приказал сократить число проверок и посадок предпринимателей
- Как получить второе гражданство
- Материнский капитал – за месяц и десять дней
Новости раздела
- Фильтры МВС КЕМА ФСТ отлично справятся с механической очисткой воды
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Строителей будут штрафовать за заведомое вранье дольщикам
- В августе россиянам мало не покажется
- Бизнес-гороскоп: Львам придется побыть котиками
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Россиян становится все меньше и меньше
- Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
Комментарии
-
-
Псевдоним18:06, 26.07.2013#
По заключению экспертов влиятельного медицинского журнала «Ланцет», датированного еще 2007 годом, табак занял малопочетное 3-е, а алкоголь – 5-е место в ТОП-20 веществ, могущих вызвать зависимость. Для сравнения – первое место занял героин, второе – кокаин, четвертое – «заместительно-лечебный» метадон, седьмое – транквилизаторы-бензодиазепины, марихуана 11-е, ЛСД и экстази – соответственно, 14-е и 18-е места. Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения утверждают, что ежегодно в мире от злоупотребления спиртными напитками преждевременно умирает 2, 5 миллиона человек. В зависимости от дозы, концентрации и длительности воздействия этанол может обладать наркотическим и токсическим действием. Тем не менее, с юридической точки зрения этиловый спирт наркотиком не признан, так как это вещество не включено в международный список контролируемых веществ конвенции ООН 1988 года. Результаты исследования, опубликованные в The Journal of School Health, подтверждают правильность старой теории «стартового наркотика» в отношении некоторых наркоманов. Вместе с тем, они говорят о том, что в переходе наркоманов ко все более сильным наркотикам виновата не марихуана, а самый распространенный и социально приемлемый наркотик – алкоголь! Всего с января по март 2013 года в России было продано 348 млн. литров водки и ликероводочных изделий, а так же больше двух миллиардов литров пива.
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
Я тоже перешел на вискарик 2 года назад! Хорошо идет!