За мостами, портами и ЛЭП в Приморье будут следить из космоса

Роскосмос предлагает дополнить Градостроительный кодекс РФ (ГК) нормой, предписывающей в обязательном порядке осуществлять мониторинг технически сложных, особо опасных и уникальных объектов с помощью спутниковых систем, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Известия». Предложение дополнить статью 48.1 ГК новым пунктом содержится в проектах поправок в различные нормативные правовые акты РФ, которые готовятся в связи с принятием закона «О госкорпорации «Роскосмос».

«В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на всей территории РФ производится непрерывный мониторинг и прогноз состояния элементов конструкции особо опасных, технически сложных и уникальных объектов с использованием спутниковых навигационных систем» - такой формулировкой, по замыслу Роскосмоса, должна быть дополнена ст. 48.1 кодекса.

К особо опасным, технически сложным и уникальным объектам ГК относит объекты использования атомной энергии, высоковольтные линии электропередач, объекты авиационной инфраструктуры, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта, метрополитены, морские порты, тепловые электростанции, многие производственные объекты (например, металлургические заводы), все объекты высотой более 100 м, объекты с пролетами более 100 м и ряд других сооружений.

Как рассказал «Известиям» информированный собеседник в космическом агентстве, данное предложение инициировано ОАО «РЕКОД», это одна из организаций Роскосмоса. По данным сайта компании, РЕКОД уже реализовала семь подобных проектов. Например, компания оснастила системой спутникового мониторинга и прогнозирования состояния объекты Нижнекамской ГЭС (с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS), что позволяет определять «смещения секций со средней квадратической ошибкой 1-3 мм за 6-часовой цикл измерений в режиме обработки, близкой к реальному времени», - говорится на сайте. В РЕКОДе от комментариев отказались.

Мониторингом объектов с помощью спутниковой навигации занимаются и другие структуры космической индустрии. Например, «Российские космические системы» (РКС) представляет на стартовавшем 15 июня авиасалоне в Ле-Бурже систему высокоточного мониторинга смещений инженерных сооружений (ВМСИС), которая, как говорится в ее описании, «позволяет оперативно выявлять нарушения целостности сложных инженерных конструкций, контролировать состояние высотных зданий, мостов, плотин, атомных электростанций и других важных объектов во время эксплуатации».

Оснащение одного сложного инфраструктурного объекта системой мониторинга с помощью спутниковых навигационных систем оценивается в сумму от 3 млн рублей до десятков миллионов - в случае если этот объект объемный и уникальный. Большой бизнес здесь возможен при масштабировании задачи, а внесение в Градостроительный комплекс дополнений, обязывающих строителей применять спутниковые системы мониторинга в большей части объектов транспортной инфраструктуры, как раз позволит поставить такие проекты на поток.

На предприятиях Роскосмоса, имеющих отношение к спутниковой навигации, уже давно высказывались идеи широкого применения систем мониторинга. Например, бывший глава РКС Юрий Урличич вносил в правительственную комиссию предложение создать «Мониторинг инфраструктуры России» (МИР).

Назначение системы МИР состояло как раз в отслеживании состояния всех инфраструктурных объектов в режиме онлайн из специально оборудованных штабов.

По словам собеседника «Известий» в Роскосмосе, поправки к нормативным правовым актам планируется передать в правительство в августе этого года, а межведомственное совещание по рассмотрению проекта поправок запланировано на 18 июня.

- Когда проект поправок от Роскосмоса будет внесен в правительство, начнется этап согласований и на предлагаемые изменения в Градостроительный кодекс наверняка обратят внимание власти Москвы, - предполагает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. - Не думаю, что они пропустят такую поправку, поскольку цена вопроса довольно существенна. В то время как поправки в остальные нормативные правовые акты, предлагаемые в контексте создания госкорпорации «Роскосмос», носят скорее формальный характер.

В то же время российская новейшая история знает пример, когда массовое применение навигационных спутниковых технологий административными методами сделали обязательным. Минтранс РФ в 2012 году определил порядок оснащения транспортных средств аппаратурой ГЛОНАСС. Это дало толчок массовому оснащению всего пассажирского и грузового транспорта телематическими терминалами, обеспечив российскому рынку транспортной телематики темпы роста, по различным оценкам, в 20–25% в год.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.