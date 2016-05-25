Сегодня Путин должен решить, по какому пути страна двинется дальше

Сегодня, 25 мая, Владимир Путин будет выбирать между двумя концепциями развития, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Одна из них предполагает медленный рост и структурные реформы. Другая — масштабные государственные вливания, которые должны привести к резкому росту ВВП. Кто представляет эти концепции, какие аргументы у сторон, и главное — чью точку зрения может занять президент? Этими вопросами задались «Ведомости».

Автор первой концепции — Алексей Кудрин, бывший министр финансов, недавно ставший председателем Центра стратегических разработок. Вкратце. У России нет ресурсов, чтобы гнаться за экономическим ростом. Максимум — 1% ВВП в год. Нужно жить по средствам, снизив дефицит бюджета. Достичь инфляции в 4%. И параллельно проводить реформы, в том числе, судебной и правоохранительной систем. Тогда появятся частные инвестиции, и начнется уже серьезный экономический рост. Особо нового в этой позиции нет. Алексей Леонидович говорит о структурных реформах на каждом своем выступлении. Ну, а с традицией экономить ресурсы Россия живет еще со времен пребывания Кудрина на посту главы Минфина. Продолжает политолог Константин Симонов.

Константин Симонов, генеральный директор ФНЭБ:

«У нас до сих пор порядка 90 млрд долларов вложено в американские ценные бумаги, и это тоже вопрос дискуссионный. Вот это, грубо говоря, спасенные деньги? Они обязательно будут разворованы? Может, действительно, эти 90 млрд пустили бы на нанотехнологии, и остались бы мы сейчас с нанотехнологиями, но без 90 млрд. С другой стороны, вот эта идея о том, что любые деньги обязательно в России разворуют — она, в принципе, парализует все. У Кудрина будет огромное количество оппонентов, хотя понятно, кто будет его сторонником, и внутри власти тоже ясно, что там тоже Герман Греф очень похожие идеи излагает, и наверняка активно Кудрина будет защищать».

Оппоненты либеральных идей Кудрина — помощник президента Андрей Белоусов и бизнес-омбудсмен Борис Титов. А соответственно, и Столыпинский клуб, куда входит защитник предпринимателей. Среди участников этого объединения — бывший замминистра экономики Андрей Клепач (ныне зампред ВЭБа). В недавнем интервью «Ведомостям» он напомнил, что хоть в лучшие, хоть в худшие годы, частные вложения в российскую экономику кардинально не росли. В этом стане считают, что стимулировать экономику должно государство. И есть еще разные идеи доктора экономики и участника Столыпинского клуба Сергея Глазьева. Напечатать деньги, ограничить валютные операции и так далее. Чья точка зрения может показаться Владимиру Путину более убедительной? Комментарий политолога Павла Салина.

Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ:

«Лозунги будут популистскими такими, левопопулистскими, потому что ресурсы будут иссякать, а реальная политика будет носить либеральный характер. Но это будет то, что я называю, адаптированный под Россию латиноамериканский вариант. Либеральные реформы, при этом жесткая вертикаль власти, при этом активная эксплуатация образа внешнего врага, и в то же время прагматичный тон на мировой арене, потому что ссориться со всеми или с частью мира у России нет и не будет ресурсов».

Судя по настроениям, экономика для главы государства сейчас на первом месте. Тем интереснее интрига. Кудрина поддерживают те, кто уже занимались либеральными реформами в начале нулевых, а сейчас работают на вершине финансовой системы. Идея сохранения резервов помогает стране переживать второй экономический кризис. Кроме того, президент не раз критиковал предложение другого лагеря — влить в экономику эмиссию ЦБ. Но немало сторонников и у тех, кто считают, что государство должно не сидеть на деньгах, а вкладывать их в развитие, в строительство инфраструктуры. Но вообще, все, что предлагают и те, и другие, в России уже было. И мегапроекты, вроде Сочи или «Восточного». И вкус структурных реформ страна познала еще в 90-х. Разве что мы не жили при инфляции в 4%. Правда, были очень близко — 6,5% в 2013 году. И вот это «почти, но не совсем» применимо ко многим экономическим начинаниям в России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.