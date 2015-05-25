"ВКонтакте" появилась официальная страница патриарха Кирилла

Официальная страница Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24 мая появилась в соцсети «ВКонтакте». Открытие страницы приурочено ко Дню славянской письменности и культуры, сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на председателя синодального информационного отдела Русской православной церкви Владимира Легойду.

По словам Легойды, создание страницы в соцсети «имеет по сути ту же цель, что и миссионерские труды равноапостольных учителей словенских — донесение слова Божия с использованием наиболее понятных для современников средств коммуникации».

О том, что официальная страница патриарха появится «ВКонтакте», стало известно 30 апреля. «Святейший патриарх неоднократно указывал важность христианского свидетельства в социальных сетях», — отмечал тогда Легойда.

Вести страничку будут сотрудники информационного отдела, а избранные вопросы и комментарии будут передаваться самому патриарху Кириллу.

Ранее патриаршая страница появилась в других соцсетях. В частности, в Facebook у него около 6 тыс. подписчиков.