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Ваше место у планшета!

25 Марта 2013, 14:13 | В России

Российское тюремное ведомство испытывает приложение для смартфонов и планшетников на платформе iOS и Android, с помощью которого можно будет отправить послание за решетку. И получить ответ от арестанта, сообщает «РГ».

Переписка будет легальной, а значит, полностью подконтрольной. Так что лишнего не напишешь. А вот послать смайлик - пожалуйста. Только улыбка не должна быть слишком хитрой, иначе тюремный модератор заподозрит неладное. Даже рожицы в посланиях должны быть честными и открытыми.

Система будет работать так: пользователь на воле отправляет с планшетника сообщение. Оно приходит в СИЗО цензору. Тот проверяет весточку, распечатывает ее на принтере, после чего письмо передается заключенному.

Также с помощью нового приложения можно отправить с планшетника в тюрьму и фотографии. Услуга платная. Цена письма с воли или предоплаченного ответа из СИЗО - 30 рублей. Оплатить можно со счета мобильного. Само же мобильное приложение для смартфона можно скачать бесплатно.

Услуга "ФСИН-письмо" существует с 2008 года, но раньше письма можно было отправить только по электронной почте. Сейчас на связь с казенными домами выходят и смартфоны. Если родственник или знакомый закажет и оплатит ответ, заключенному вместе с "эсэмэской" выдадут бланк формата А-4, на котором тот от руки черкнет записку. Рукопись отсканируют и отправят адресату. Наверное, так даже лучше: увидеть почерк родного человека подчас не менее важно, чем получить саму весточку.

После того как приложение протестируют в Москве и Петербурге, оно будет внедряться во всех казенных домах РФ.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам прессы
Теги: СИЗО  планшеты  связь  тюрьмы 



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Комментарии

  • Псевдоним16:17, 25.03.2013#

    да нахрена им. . . пусть сидят и думают как жить дальше. . . а то смартфоны им, тьфу. пусть гниют там

  • поЦоны с раЁна16:52, 25.03.2013#

    Школота, не зарекайся. с нашим государством ты сам скоро сможешь оказаться за решеткой. . . вот будешь сидеть и гнить

  • Псевдоним17:42, 25.03.2013#

    И ТАК постоянно разводилы с мест лишения звонят, теперь это будут делать практически легально

  • Псевдо09:35, 28.03.2013#

    А ещё разрешат в одноклассниках сидеть, статусы подновлять. . .

  • Любитель наказывать жестко21:49, 28.03.2013#

    Всех зеков нужно пострелять , желательно перед пулей в лоб выпустить парочку в коленные чашечки, чтоб перед смертью падлы помучились

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