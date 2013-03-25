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Ваше место у планшета!
Российское тюремное ведомство испытывает приложение для смартфонов и планшетников на платформе iOS и Android, с помощью которого можно будет отправить послание за решетку. И получить ответ от арестанта, сообщает «РГ».
Переписка будет легальной, а значит, полностью подконтрольной. Так что лишнего не напишешь. А вот послать смайлик - пожалуйста. Только улыбка не должна быть слишком хитрой, иначе тюремный модератор заподозрит неладное. Даже рожицы в посланиях должны быть честными и открытыми.
Система будет работать так: пользователь на воле отправляет с планшетника сообщение. Оно приходит в СИЗО цензору. Тот проверяет весточку, распечатывает ее на принтере, после чего письмо передается заключенному.
Также с помощью нового приложения можно отправить с планшетника в тюрьму и фотографии. Услуга платная. Цена письма с воли или предоплаченного ответа из СИЗО - 30 рублей. Оплатить можно со счета мобильного. Само же мобильное приложение для смартфона можно скачать бесплатно.
Услуга "ФСИН-письмо" существует с 2008 года, но раньше письма можно было отправить только по электронной почте. Сейчас на связь с казенными домами выходят и смартфоны. Если родственник или знакомый закажет и оплатит ответ, заключенному вместе с "эсэмэской" выдадут бланк формата А-4, на котором тот от руки черкнет записку. Рукопись отсканируют и отправят адресату. Наверное, так даже лучше: увидеть почерк родного человека подчас не менее важно, чем получить саму весточку.
После того как приложение протестируют в Москве и Петербурге, оно будет внедряться во всех казенных домах РФ.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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да нахрена им. . . пусть сидят и думают как жить дальше. . . а то смартфоны им, тьфу. пусть гниют там