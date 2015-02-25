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В России появятся черные списки авиапассажиров
25 Февраля 2015, 16:37 | В России
Авиадебоширам разрешат летать только на похороны и лечение. Такие поправки к законопроекту о черных списках пассажиров готовят в Госдуме при участии крупнейших авиакомпаний, Росавиации, МВД и Генпрокуратуры, пишет деловая газета "Золотой Рог".
В ближайшее время документ должен пройти второе чтение в нижней палате парламента.
По замыслу авторов, в РФ появятся черные списки авиапассажиров, которым смогут отказать в перевозке, если ранее они нарушили порядок на борту. Запрет на полеты для нарушителей будет действовать пять лет.
Автор: По материалам информагентств
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