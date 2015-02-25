В России появятся черные списки авиапассажиров

Авиадебоширам разрешат летать только на похороны и лечение. ​Такие поправки к законопроекту о черных списках пассажиров готовят в Госдуме при участии крупнейших авиакомпаний, Росавиации, МВД и Генпрокуратуры, пишет деловая газета "Золотой Рог".



В ближайшее время документ должен пройти второе чтение в нижней палате парламента.



По замыслу авторов, в РФ появятся черные списки авиапассажиров, которым смогут отказать в перевозке, если ранее они нарушили порядок на борту. Запрет на полеты для нарушителей будет действовать пять лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.