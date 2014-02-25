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Минобрнауки объявило о приеме в российские вузы иностранных студентов

25 Февраля 2014, 19:01 | В России

Минобрнауки России объявило о приеме на обучение иностранных граждан в 2014-15 учебном году в отечественные университеты за счет бюджетных средств, сообщила пресс-служба министерства.

«Согласно действующему законодательству, иностранный гражданин, собирающийся поступить в российский вуз, должен заполнить анкету, представить все необходимые документы. Перечень документов размещен на официальном сайте Минобрнауки РФ в разделе «Документы в российское посольство или в российский центр науки и культуры», - отметили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что при поступлении в российские вузы иностранный гражданин имеет равные права с российскими гражданами, а также обеспечивается стипендией и общежитием.

При этом иностранные граждане, плохо или недостаточно владеющие русским языком, поступают на обучение на подготовительный факультет, где помимо русского языка как иностранного изучают профильные предметы.

Ранее постановлением правительства РФ квота на обучение иностранных граждан была увеличена на 50% и составляет 15 тысяч человек ежегодно.

РИА «Новости».

 

Автор: РИА "Новости"
Теги: вузы  иностранные студенты 



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Комментарии

  • Псевдоним10:23, 26.02.2014#

    от молодца! у нас вроде демографическая яма, молодежи всё меньше, вот бы нашим дать больше бюджетных мест для обучения. неа. не можем смотреть, как иностранцы без образования загибаются! большинство нормальных стран стараются заработать на иностранцах, при этом дотируя и помогая своим, но "у нас свой путь"!

  • Псевдоним10:28, 26.02.2014#

    А под иностранными гражданами, имеющими право на НАШИ бюджетные места, понимаются гастеры и их выводки? Здорово! Ну просто умиление берет! А свои граждане как? Пусть учатся платно??

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