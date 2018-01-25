Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В воскресенье российские автолюбители становятся осторожнее
В пятницу вероятность попасть в аварию выше, чем в другие дни недели, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на страховую компанию «Согласие».
Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали данные о частоте ДТП среди страхователей компании по дням недели. Компания сравнила статистику аварий среди страхователей ОСАГО из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.
Согласно подсчетам, самым неудачным днем для автомобилистов в 2017 году была пятница. Вероятность попасть в этот день в ДТП в Санкт-Петербурге была выше среднего на 16%, в Москве – на 13%, в других регионах – на 15%. Также неблагоприятным рабочим днем с точки зрения аварийности являлся четверг. Средние показатели аварийности у автомобилистов Москвы и северной столицы в четвертый рабочий день росли на 10%, в регионах РФ – на 8%.
Также интересно отметить, что наименее аварийным днем недели является воскресенье. Количество ДТП в этот день практически во всех регионах России снижается к средним показателям практически на 30% (Москва – 30%, Санкт-Петербург – 29%, другие регионы – 28%). В качестве возможных причин этого явления можно назвать снижение деловой активности и количества машин на дорогах.
В будние дни безопаснее всего садиться за руль в понедельник в Москве, где аварийность ниже средних показателей на 3%. Однако в культурной столице в первый будний день количество ДТП выше среднего на 1%, в регионах - на 4%. Статистические данные Страховой компании «Согласие» также показали, что вероятность возникновения ДТП в регионах России во вторник, среду и четверг примерно одинаковая, однако выше средних показателей на 8%.
Новости тематики
- В воскресенье российские автолюбители становятся осторожнее
- В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних
- Верховный суд России разъяснил, как установить виновника ДТП, который не установлен
- В Петербурге заложат две "Варшавянки" для ТОФ
- Летчикам, летающим по маршруту Владивосток - Москва, официально разрешат спать на рабочем месте
- Авиадебоширам в России светят многомиллионные штрафы
- В России появятся черные списки авиапассажиров
- В России восстановлено движение всех ранее отмененных электричек
- Сотни приморцев застряли в Москве из-за непогоды
- Минтранс сохранит запрет на провоз жидкостей авиапассажирами до 1 апреля 2014 года
Новости раздела
- В воскресенье российские автолюбители становятся осторожнее
- Банк пересчитал Татьян
- Готовится закон, упрощающий проведение собраний в многоквартирных домах
- Семьи бизнесменов хотят разводить по особым правилам
- Олигархи выстраиваются в очередь, чтобы предать Президента
- Куда вынесет собачья упряжка
- Издательская компания "Золотой Рог" поздравляет своих читателей и партнеров с Новым годом!
- Россияне мечтают о новогоднем корпоративе за городом
- Материнский капитал пойдет вразнос
- В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке нашли выход из транспортных заторов
- Что за жижа по 10 тысяч тонн в сутки течет в бухту Новик?
- На Чукотке пройдёт первый окружной фестиваль родных языков
- Риск британских операторов во время съемок тигров в Приморье "был оправдан"
- В Приморье на 13 гектарах будет построен центр восточных единоборств "Будокан"
- Жители городов центра страны призывают не пускать к ним дальневосточников
- Мобильный госпиталь для тигров появился в Приморье
- На Камчатке пассажиропоток главных воздушных ворот региона вырос на 7%
- В Приморье направят на газификацию около 300 миллионов рублей
- Дни корейского инвестора пройдут в марте во Владивостоке