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В воскресенье российские автолюбители становятся осторожнее

25 Января 2018, 19:58 | В России

В пятницу вероятность попасть в аварию выше, чем в другие дни недели, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на страховую компанию «Согласие».

Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали данные о частоте ДТП среди страхователей компании по дням недели. Компания сравнила статистику аварий среди страхователей ОСАГО из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.

Согласно подсчетам, самым неудачным днем для автомобилистов в 2017 году была пятница. Вероятность попасть в этот день в ДТП в Санкт-Петербурге была выше среднего на 16%, в Москве – на 13%, в других регионах – на 15%. Также неблагоприятным рабочим днем с точки зрения аварийности являлся четверг. Средние показатели аварийности у автомобилистов Москвы и северной столицы в четвертый рабочий день росли на 10%, в регионах РФ – на 8%.

Также интересно отметить, что наименее аварийным днем недели является воскресенье. Количество ДТП в этот день практически во всех регионах России снижается к средним показателям практически на 30% (Москва – 30%, Санкт-Петербург – 29%, другие регионы – 28%). В качестве возможных причин этого явления можно назвать снижение деловой активности и количества машин на дорогах.

В будние дни безопаснее всего садиться за руль в понедельник в Москве, где аварийность ниже средних показателей на 3%. Однако в культурной столице в первый будний день количество ДТП выше среднего на 1%, в регионах - на 4%. Статистические данные Страховой компании «Согласие» также показали, что вероятность возникновения ДТП в регионах России во вторник, среду и четверг примерно одинаковая, однако выше средних показателей на 8%.

Газета "Золотой Рог".

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Теги: ДТП  автомобили  страхование  аварии 



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