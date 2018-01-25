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Банк пересчитал Татьян
На Дальнем Востоке живет 4% российских Татьян, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Банка Хоум Кредит.
Банк Хоум Кредит провел исследование клиентской базы, приуроченное к Татьяниному дню. По данным исследования, среди всех клиентов банка (35,3 млн человек) 1,6 млн человек, или 4,6% — это клиентки по имени Татьяна. Большая часть Татьян — это клиентки в возрасте от 30 до 60 лет (72,2%). 18,5% Татьян — старше 60 лет. А доля Татьян в возрасте до 30 лет составила всего 9,2%. Эти данные говорят о том, что имя «Татьяна» по-прежнему популярно у родителей, хотя выбирают его уже не так часто, как в 1958-1988-х годах. Советуем обратить на этот факт внимание тем, кто сейчас озадачен выбором имени для своих дочерей.
Популярнее всего имя Татьяна в Сибири – 18% от наших клиенток с таким именем живет именно там. На втором месте регионы юга России (13,2%). Третье поделили между собой центральные и волго-вятские регионы (12,7% и 12,5% соответственно). Затем следуют Урал (11,8%), Поволжье (9,8%), Северо-Запад (9,4%) и Москва (8,4%). Реже всего это имя встречается на Дальнем Востоке – всего 4,1%. П
оскольку Татьянин день совпадает с Днем российского студенчества, мы решили проверить, насколько востребовано среди наших Татьян высшее образование. Выяснилось, что 30,7% из них когда-либо обучалось в высших учебных заведениях, а 27,3% имеют законченное высшее образование. Эти данные в целом соответствуют официальной статистике - по данным переписи населения 2010 г., 27% россиян в возрасте от 25 до 64 лет окончили ВУЗ.
Больше всего Татьян с высшим и неоконченным высшим образованием проживают в Москве (40,4%). На втором месте Дальний Восток (32,9%), а на третьем – Северо-Запад (32,0%). Затем следуют Волго-вятские регионы (30,3%), Сибирские (30,1%), Уральские (29,6%), Юг России (29,4%), Центральные (28,6%) и Поволжские регионы (28,3%).
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