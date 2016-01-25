Предложено создать спецшколы для толстых детей

В школах предлагают проводить уроки толерантности к людям с избыточным весом. Специалисты будут рассказывать о том, что человек может толстым, если он болен, а не только если он ленив, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это поможет спасти школьников от травли со стороны одноклассников. С такой идеей выступил глава Российского клуба толстяков Сергей Назаров. Также он предлагает в качестве эксперимента организовать в городе отдельные школы для полных детей, где они были бы защищены от нападок и где были бы особые уроки физкультуры, пишут «Известия».

«В школьной среде травля детей с лишним весом — обычное явление, — сказано в обращении. — Одноклассники могут доводить такого ребенка до слез, до нервного срыва, до депрессии. Не все они знают и понимают, что толстый ребенок обычно сам нисколько не виноват в том, что он толстый. У него может быть заболевание, которое стало причиной набора веса, или нарушенный обмен веществ».

Как отмечает Сергей Назаров, учителю сложно пресечь все оскорбляющие действия учеников по отношению к толстому ребенку: что-то может быть сказано шепотом, что-то – написано на бумажке. «При этом сам ребенок может получить психологическую травму на всю жизнь даже от одного обидного слова», — сказано в обращении.

Далее приводятся данные НИИ питания: ожирением страдает каждый пятый россиянин.

«Очевидно, что уже в садах и школах нужно рассказывать детям о том, каковы могут быть причины набора веса, чтобы они знали, как этого избежать, — говорится в письме. — Также нужно формировать толерантное отношение к людям с лишним весом».

А главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что 9% детей в России имеют ожирение, еще 11% — избыточную массу тела. При таких расчетах учитывается индекс массы тела. Чтобы вычислить этот индекс, нужно вес поделить на рост «в квадрате» — например, если человек весит 70 кг, а его рост — 1,7 м, индекс массы тела будет равен 24,2. Если индекс от 18 до 25 — вес нормальный. Если от 25 до 30 — избыточный, а если больше 30 — это уже считается ожирением.

Виктор Тутельян отметил, что поддразнивания в некоторых случаях могут быть и полезны — они заставят толстого ребенка задуматься о том, что с ним что-то не так. При этом, по словам эксперта, такой ребенок будет страдать без вины —даже если он питается неправильно и ведет малоподвижный образ жизни, в этом виноваты его родители.

Те, кого дразнили в школе за лишние килограммы, говорят, что нигде не могли найти защиты:

- Все школьные годы я слышала насмешки со стороны одноклассников по поводу моего веса, - рассказала москвичка Кристина Попова. - Причем учителя не стремились оградить меня от придирок, скорее, они сами позволяли себе намеки на то, что я много ем. Сейчас мне 18, я усиленно худею, мой вес 75, но раньше он был 90. На уроках физкультуры у меня не все получалось, например, через козла я прыгать не могла вообще. Физрук не пытался ободрить меня, сказать, что у меня все получится, если я буду стараться, я чувствовала, что я просто обуза для него. В результате я приходила домой и заедала свой стресс. Мама, когда я ей говорила, что переживаю из-за лишнего веса, отвечала, что ничего, кто-то любит и полненьких. Тогда я была ребенком и лишь копировала поведение своих родителей.

Cемейный психотерапевт Ольга Троицкая уверена, что школьникам нужно рассказывать о том, почему сверстники могут иметь лишний вес.

— Это особенно важно для младших классов, потому что в этот период дети воспринимают школу как место, где говорят истину, — сказала она. — Также важно проводить подобные беседы с подростками 11–12 лет. В этом возрасте дети обращают большое внимание на свой внешний вид. Если они собой недовольны, то агрессию они выплескивают на «рыжего», «некрасивого», «толстого».

Троицкая уверена, что полным детям c введением «нового урока» действительно станет психологически проще.

— Нужно проговорить, что человек, который поправляется, не обязательно много ест. Он, к примеру, может иметь «пищевую зависимость» (а это болезнь), у него могут быть особенности гормонального фона. Еще одна задача таких уроков — рассказать о здоровом питании. Также нужно показать толстых детей в «выгодном свете». Потолстеть человек может в любом возрасте, а эти школьники уже не понаслышке знают, как бороться с лишним весом.

Руководитель центра «Счастливая семья» психолог Ирина Корчагина отметила, что работать надо в том числе с родителями.

— Огромное количество родителей не замечают недостатков своих детей, — сказала она. — Очарованные чадом, они теряют ориентиры — как правильно кормить школьника, какая у него должна быть фигура, что красиво для него, а что — нет.

Ирина Корчагина также выступила против изоляции толстых школьников: «настоящая школа» должна не только давать образование, но и «учить жизни».

— В школе должны обучаться разные дети — глупые и умные, злые и добрые, жесткие и милосердные. Школьник за 11 лет должен научиться противостоять плохому, — говорит Корчагина.

По ее словам, «тепличные условия» для детей вредны.

— Пару раз маленькому человеку укажут на его проблемы, и он станет сильнее со временем, он начнет работать над собой, исправляться. Он скажет родителям—– не нужно меня закармливать, если я не хочу, — считает Корчагина.

При этом она отметила, что в «школе для толстых» все-таки останется место для издевательств над сверстниками, просто повод поменяется.

— Все равно кто-то худее, кто-то толще. Один — рыжий, другой — темненький, — сказала психолог.

Как писали «Известия», число россиян с избыточным весом с каждым годом растет: в 2005-м ожирением страдали 23%, в 2012-м — 25,3%, сейчас — 26% (данные НИИ питания). При этом, согласно данным американского исследовательского центра Social Progress Imperative, Россия занимает 30-е место в мировом рейтинге по ожирению. Лидером стал Кувейт (42,8% жителей имеют ожирение). Далее идут Саудовская Аравия (35,2%), Белиз (34,9%), Египет (34,6%), Иордания (34,3%). США оказались на 11-м месте (31,8%).