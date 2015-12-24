Бизнес-гороскоп на неделю: Рыбы в праздники окажутся на мели

Овен. Пришла пора подводить финансовые итоги года. Будьте благоразумны, не бросайтесь деньгами. Это не самое лучшее время для инвестиций. Вторник благоприятен для составления договоров и сделок. В выходные отправляйтесь за подарками.

Телец. Если ваши коллеги решат сброситься на корпоратив, не отставайте от коллектива. Не стоит жалеть денег на отдых и развлечения. Тем более, что в начале недели вы удачно разрешите финансовые проблемы. В субботу и воскресенье вас могут ожидать незапланированные расходы.

Близнецы. Пришло время писать письмо Деду Морозу. Звезды обещают, что многие ваши пожелания исполнятся. Можно ожидать дорогие подарки от ваших близких. Да и себя вы вполне можете порадовать вечерним туалетом или новым гаджетом. Сейчас можно не экономить.

Рак. С деньгами возможны определенные проблемы. Однако тщательный расчет и разумная экономия спасут вас от ненужных проблем. Вероятны расходы на детей или родителей. Пришла пора выяснить, какой подарок они хотят под елку.

Лев. Вам необходимо сейчас быть предельно осторожными, особенно в денежных делах, постарайтесь никому не рассказывать о ваших достижениях в этой области. Во вторник и среду вероятны пополнения вашего денежного ресурса.

Дева. Достаточно благоприятная неделя в финансовой сфере. В среду вероятны новые денежные поступления. В выходные будут удачными крупными покупки и приобретения. Пора уже составить список и начать закупки для праздничного стола.

Весы. Вам необходимо четко представлять свои финансовые возможности, чтобы не возникла необходимость залезать в долги. Обольстительные предложения в понедельник - это не более чем наживка для крючка. Сейчас не время менять работу и ссориться с коллегами.

Скорпион. Можете рассчитывать на премию и дополнительные дивиденды. Вы весь год много работали и заслужили бонусы от начальства. Не пропускайте новогодний корпоратив: среди тех, с кем вы познакомитесь на этой неделе могут оказаться весьма полезные люди.

Стрелец. В середине недели вам могут вернуть старый долг, о котором вы уже и думать забыли. В четверг возможны новые финансовые поступления. Однако могут возникнуть определенные проблемы с партнерами по бизнесу, и достичь взаимопонимания будет сложно. Субботу и воскресенье вы, похоже, проведете в поисках подарков для близких.

Козерог. Сейчас существует вероятность обострения противоречий между желаемым и действительным. Во вторник нельзя исключать финансовые потери. Однако во второй половине недели ваше материальное положение стабилизируется.

Водолей. В финансовом плане неделя достаточно удачна и стабильна, за исключением воскресенья, когда желательно не планировать серьезных покупок. В среду могут поступить интересные предложения. Можно задуматься о смене работы.

Рыбы. Новых финансовых поступлений пока не предвидится, так что вам необходимо планировать ваши расходы. Чтобы в праздники себе ни в чем не отказывать, сейчас лучше включить режим экономии. В воскресенье противопоказано ввязываться в авантюрные истории.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio. Газета «Золотой Рог», Владивосток.