Хронически убыточная госкорпорация "Роснано" выплатит сотрудникам двойные премии

Счетная палата РФ начала проверку деятельности ОАО «Роснано» по использованию средств, привлеченных под государственные гарантии РФ в 2010–2015 годах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказали «Известиям» в контрольном ведомстве, проверка началась в декабре и идет меньше месяца, но ревизоры особо тщательно проверят компанию не только из-за недавних заявлений главы «Роснано» Анатолия Чубайса, но и в связи с прошлыми уголовными делами, которые были возбуждены после проверки СП в 2013 году. Эксперты полагают, что после проверки бюджет на «Роснано» будет сокращен и госкомпании должны всё же придерживаться тренда на экономию в ситуации кризиса, так как «много денег» у «Роснано» не от их основной деятельности, а от переоценки валютных активов.

21 декабря этого года в модном клубе Duran Bar прошел корпоратив для 400 сотрудников ОАО «Роснано». Опубликованное видео с вечеринки вызвало негодование со стороны СМИ, Госдумы и т.д. Но претензия была не столько к корпоративу, сколько к заявлению главы госкомпании Анатолия Чубайса о том, что у Роснано «много денег! Их совсем много», в связи с чем Чубайс пообещал всем присутствующим двойную премию.

Как заявила после волны критики пресс-служба «Роснано», члены правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано» и УК «Роснано» приняли решение оплатить предновогоднее мероприятие для сотрудников из личных средств. Общая стоимость составила 2,238 млн рублей. На мероприятии присутствовало 415 человек.

Однако после этого депутат Государственной думы, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев всё же направил запросы в Генпрокуратуру и Счетную палату с требованием проверить расходование бюджетных средств госкомпанией.

— В ситуации, когда государство вынуждено экономить бюджет и резать социальные расходы, Чубайс и его команда бессовестно жируют. Силовики, отвечающие за безопасность государства, получают зарплаты в десятки раз меньше, чем рядовой сотрудник «Роснано». Зарплаты врачей, учителей, производственников просто несопоставимы с доходами этого «круга избранных». Государство ищет деньги, чтобы проиндексировать пенсии и социальные пособия. Может, недостающие средства поискать в бюджете «Роснано»? — предложил парламентарий.

Стоит отметить, что в 2013 году Счетная палата уже проводила проверку «Роснано», тогда аудитор СП Сергей Агапцов выявил серьезные нарушения в деятельности госкомпании, которые вылились в уголовные дела на топ-менеджеров организации.

Как заявили «Известиям» в Счетной палате, проверка «Роснано» уже началась, однако аудиторы услышали просьбы депутатов и отреагируют на них.

— Проверка идет меньше месяца, началась в декабре этого года. Весной будущего года, скорее всего, уже будет представлен отчет, — сообщили «Известиям» в контрольном ведомстве, добавив, что проверка идет в части использования средств, привлеченных под госгарантии с 2010 по 2015 год.

Осенью этого года правительство выдало «Роснано» госгарантий на 70 млрд рублей. С 2016 по 2020 год госкомпания может получить более 50 млрд рублей субсидий в рамках господдержки наноиндустрии.

Стоит отметить, что с 2007 года (год создания) «Роснано» получило прибыль лишь один раз в 2014 году — 8 млрд рублей, и то только из-за девальвации рубля. За 2012 год был отмечен убыток в 24 млрд рублей, а расходы «Роснано» за 2007–2012 годы превысили 196 млрд рублей при общем объеме финансирования за этот период 259 млрд рублей. Из них 47 млрд рублей были инвестированы в западные компании. За 2013 год убыток составил 39,9 млрд рублей. Также на депозитах «Роснано» находятся достаточно внушительные суммы, которые не инвестируются в нанотехнологии.

Согласно отчетности по РСБУ, чистый убыток «Роснано» за первое полугодие 2015 года уменьшился на 23%, составив 2,521 млрд рублей против 3,274 млрд рублей год назад. Выручка за шесть месяцев 2015 года составила 3,6 млрд рублей, что в 1,8 раза больше прошлогоднего результата в 1,929 млрд рублей.

Аналитик ИХ «Финам» Тимур Нигматуллин отмечает, что, опираясь на данные «Роснано» исключительно по РСБУ, некорректно анализировать прибыль/убытки компании в силу специфики отчетности.

— В теории из-за особенностей учета в РСБУ можно спрятать что угодно. Также в промежуточной РСБУ-отчетности зачастую даже не конкретизируются статьи прочих расходов и доходов. Для полноценного анализа однозначно стоит дождаться аудированной МСФО, — считает Тимур Нигматуллин.

По словам аналитика, за 2015 год «Роснано», скорее всего, вновь получит небольшую «бумажную прибыль» за счет переоценки валютных активов, как и за прошлый год. При этом он отмечает, что ждать прибыли от основной деятельности госкомпании пока не приходится. Бизнес «Роснано» схож с фондом, который вкладывает деньги в очень рискованные активы со слабо предсказуемым в среднесрочной перспективе результатом.

— Это не совсем обычное предприятие, которое, условно говоря, должно получать прибыль каждый год. Скорее это своего рода аналог гигантского венчурного фонда, только созданный государством. В теории он какое-то время и должен быть планово убыточным, потому что само по себе стремление государства, когда оно создавало этот фонд, было тратить на какую-то инновационную продукцию определенные денежные средства. Я не думаю, что сам принцип существования «Роснано» изначально был ориентирован на получение прибыли. Это скорее механизм, который создан государством в отсутствие частных фондов сопоставимого размера, чтобы просто финансировать эту отрасль. Это канал госрасходов. Госрасходы необязательно должны приносить чистую прибыль, а должны стимулировать развитие отрасли, — пояснил Нигматуллин.

Всё же эксперт ИХ «Финам» предположил, что менеджмент «Роснано» поступает неэтично, проводя публичные корпоративы, когда госорганы сокращают бюджеты. Но с экономической точки зрения это рационально, когда государство заинтересовано в госрасходах на высокие технологии, на нанотехнологии. И соответственно само «Роснано» заинтересовано в привлечении дорогостоящих специалистов, к примеру, как Google и Facebook, и чтобы они не разбежались по частным компаниям, создает максимально комфортные условия для работы.

— Данная ситуация абсолютно нормальна для частной компании, но для государственной нужно искать баланс — и не разогнать специалистов, и оставаться в тренде на экономию бюджетных средств. Менеджмент — а это проблема менеджмента — должен был искать баланс между противоречиями, но этот баланс, судя по реакции СМИ, найден не был, — добавил Тимур Нигматуллин.

Управляющий партнер «Инвесткафе» Иван Кабулаев считает, что, анализируя данные о «Роснано», можно сделать вывод о том, что «Роснано» работает и следует основным трендам рыночной экономики.

— Компания непубличная, поэтому делать выводы о ее финансовом состоянии сложно. Однако те данные, которые можно отследить, полностью соответствуют логике рыночной конъюнктуры, — отметил эксперт.

На вопрос «Известий» о том, считает ли он уместным для госкомпании проведение дорогостоящих корпоративов, Иван Кабулаев отметил, что персонал компании работает на рыночных условиях и это вполне вписывается в логику нормальных явлений, так как руководство корпорации наверняка заинтересовано в том, чтобы сохранить нанятый персонал.

Иной точки зрения придерживается главный редактор банковского интернет-портала Finnews.ru Владимир Шевченко. В разговоре с «Известиями» он привел пример одной небольшой израильской компании со штатом из двух сотрудников, которая реализует те же функции, что и «Роснано», однако прибыль у них больше чуть ли не в два раза. При этом Израиль является лидером в мире по количеству ученых на 10 тыс. населения, по количеству изобретений и по бионанотехнологиям в медицине.

— Это неэтично — устраивать такие корпоративы в стране, находящейся в тяжелых экономических условиях. Да, конечно, можно допустить, что сотрудники, получающие столь необоснованно высокую заработную плату, могут позволить себе устраивать корпоративы такого размаха. Однако стоит отметить, что от высоких зарплат ощутимой продуктивности компания добиться не может. Ее коэффициент полезного действия равен нулю, — подчеркнул эксперт, отметив, что у сотрудников корпорации всегда были «бешеные зарплаты».

Фактически ни один проект, в который вложила средства госкомпания «Роснано», еще не выстрелил, и ее прибыль — не результат работы топ-менеджмента, а результат санкций и падения рубля. Аналитики полагают, что шиковать «Роснано» всё же не стоит, так как с учетом сокращения доходов казны расходы на наноиндустрию должны сокращаться наравне с другими отраслями. А в Госдуме предлагают в силу неэффективности вложений бюджетных средств со стороны «Роснано» закрыть вопрос по поводу выделения государственных средств организации и направить их на социальные нужды.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.