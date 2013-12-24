Оператор связи снижает цены на роуминг в популярных у туристов странах

В преддверии традиционного роста туристической активности в предновогодний период «МегаФон» существенно снижает базовые роуминговые расценки в популярных у российских туристов странах. Теперь стоимость входящих и исходящих звонков из США, Китая, ОАЭ и Таиланда снижена на 20-50%.

Традиционно наибольшее снижение цен коснулось США, где стоимость минуты входящего вызова снижена на 20%, а стоимость минуты исходящего вызова на родину - почти на 50%. Минута входящего вызова и исходящего вызова в Россию в этой группе стран составляет 79 рублей, смс – 19 рублей, интернет - 63 рубля за 100 КБ. Стоимость звонков и смс на популярные направления является базовой, она доступна всем клиентам оператора автоматически при пересечении границы. Еще больше сэкономить на связи в путешествии за рубежом можно с помощью дополнительных опций.

«Проанализировав данные нескольких туристических сезонов, мы выявили несколько наиболее популярных у путешественников стран, которые затем объединили в одну тарифную группу. Теперь для наших клиентов разговоры в США, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Таиланде станут значительно доступнее, - говорит Леонид Савков, директор по продуктам компании «МегаФон». – Мы рады, что наши переговоры с зарубежными партнерами по поводу снижения тарифов завершились к декабрю, и мы можем преподнести клиентам такой новогодний подарок».

«МегаФон» первым из операторов большой тройки пошел на кардинальное снижение базовых тарифов на услуги роуминга. С 2011 года в десятках стран Европы стоимость минуты исходящего звонка в роуминге для абонентов оператора была значительно снижена. «МегаФон» стремится продолжать эту практику для всех международных направлений, ведет переговоры с зарубежными операторами и старается сделать роуминговые расценки максимально прозрачными. Снижение стоимости базового тарифа для США, Китая, ОАЭ и Таиланда – очередной шаг комплексной программы «МегаФона», направленной на то, чтобы услуги роуминга стали доступными и понятными жителям России.

Подробнее о международном роуминге от «МегаФона» можно узнать на официальном сайте оператора.

Досье ZRPRESS: ОАО «МегаФон» — один из ведущих российских универсальных операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. «МегаФон» был создан в июне 1993 года как ЗАО «Северо-Западный GSM», а затем в 2002 году переименован в ОАО «МегаФон». «МегаФон» стал первым оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. «МегаФон» первым в России ввел в коммерческую эксплуатацию сеть 3G и сегодня является российским лидером по предоставлению услуг мобильного интернета, а также занимает второе место в России по количеству активных абонентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.