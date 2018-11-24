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Жители Владивостока обогнали всех остальных россиян по денежным запросам

24 Ноября 2018, 13:32 | В России

При существующих в Приморье ценах - это еще весьма скромные запросы

Самые высокие материальные запросы у жителей Владивостока, согласно опросу, который провели аналитики рекрутингового агентства SuperJob. Об этом информирует РИА «Новости».

Отмечается, что среднестатистическому жителю Владивостока требуется 208 тыс. рублей в месяц.

В Москве этот показатель составил 207 тыс. рублей. От себя добавим, что цены во Владивостоке сегодня в среднем в 2-3 раза выше, чем в столице, а средние зарплаты - в 3-5 раз ниже московских. Так что запросы владивостокцев вполне объяснимы и весьма скромны.

Для жителя Ростова-на-Дону эта сумма составляет 203 тыс. рублей.

«Финансовые аппетиты жителей Набережных Челнов и Оренбурга самые скромные. Респонденты из этих городов будут счастливы, имея на руках по 116 тысяч рублей», - говорится в исследовании.

Респондентам старше 18 лет задали вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?».

В опросе принимали участие жители городов России с населением более 500 тыс. человек - всего 37 населённых пунктов.

С 7 по 23 ноября 2018 года были опрошены по 1 тыс. человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 жителей из других городов.

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: запрос  деньги  социсследование  зарплата  опрос 



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