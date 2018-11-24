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Жители Владивостока обогнали всех остальных россиян по денежным запросам
При существующих в Приморье ценах - это еще весьма скромные запросы
Самые высокие материальные запросы у жителей Владивостока, согласно опросу, который провели аналитики рекрутингового агентства SuperJob. Об этом информирует РИА «Новости».
Отмечается, что среднестатистическому жителю Владивостока требуется 208 тыс. рублей в месяц.
В Москве этот показатель составил 207 тыс. рублей. От себя добавим, что цены во Владивостоке сегодня в среднем в 2-3 раза выше, чем в столице, а средние зарплаты - в 3-5 раз ниже московских. Так что запросы владивостокцев вполне объяснимы и весьма скромны.
Для жителя Ростова-на-Дону эта сумма составляет 203 тыс. рублей.
«Финансовые аппетиты жителей Набережных Челнов и Оренбурга самые скромные. Респонденты из этих городов будут счастливы, имея на руках по 116 тысяч рублей», - говорится в исследовании.
Респондентам старше 18 лет задали вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?».
В опросе принимали участие жители городов России с населением более 500 тыс. человек - всего 37 населённых пунктов.
С 7 по 23 ноября 2018 года были опрошены по 1 тыс. человек из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 жителей из других городов.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
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