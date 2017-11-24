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Реклама уходит в интернет-мобайл
Рекламодатели за 6 секунд будут «цеплять» пользователей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Газпром-Медиа Диджитал.
Уникальная аудитория мобильного интернета достигла 19%. Смартфон – почти единственный персонализированный девайс, в котором пользователь может побыть наедине с собой. “Серфинг” в мобайл – это индивидуальное и сосредоточенное действие. Пользователи знают, для чего они берут в руки смартфон в каждую свободную минуту. Мобильный Интернет уверенно побеждает. Это уже не гипотеза, а факт. В сентябре 2017 г. по данным Росстата и WEB-Index УИ доля пользователей исключительно мобильного интернета достигла отметки в 19%, опередив пользователей десктопа на 4%. Одним из ключевых действий, которые пользователи совершают в Интернете со смартфонов, является просмотр видеоконтента.
По данным Mediascope на январь 2017 года, 71% пользователей мобильного интернета в России являются посетителями видеоресурсов (в городах с численностью от 700 тыс. чел). “Мобайл становится неотъемлемой частью медиамикса. Без использования инвентаря мобильных технологий рекламодатель рискует потерять около 30% активных потребителей, которые не используют персональный компьютер для выхода в интернет”, – комментирует Наталья Дмитриева, генеральный директор Газпром-Медиа Диджитал. Несмотря на то, что мобайл – относительно новое коммуникационное поле, именно рекламные кампании для мобильных устройств – настоящее и будущее рекламного рынка. Пользователь готов к тому, что заплатит своим временем за контент, который ожидает. Необходимо использовать это ожидание во благо, как пользователя, так и бренда.
“При нажатии на кнопку “play” у нас есть всего пара секунд, чтобы выстроить доверительные отношения и дать понять, что реклама не врывается в личное пространство, а становится его приятным дополнением”, – отмечает Сергей КОРЕНКОВ, директор по развитию бизнеса Газпром-Медиа Диджитал Для того, чтобы реализовать весь позитивный опыт пользования, Газпром-Медиа Диджитал (дочерняя компания НСК) – ведущий продавец видеорекламы в Рунете – заявляет о внедрении нового формата видеороликов: Bumper Ads (объявлений-заставок) длительностью всего 6 секунд.
Поскольку большинство пользователей мобильного интернета предпочитают видеоконтент длительностью не более 5 минут, продолжительные рекламные ролики приводят к потере аудитории и обесцениванию контента. Формат Bumper Ads рассчитан именно на короткометражные видео, он усиливает основное сообщение, не давая зрителю его пропустить.
Эксперты Газпром-Медиа Диджитал заявляют, что реклама такого формата будет продаваться не по классической модели CPM (оплата за показ), а по модели CPV (по досмотрам), что позволит полностью контролировать эффективность открутки. Заставки – это короткие, яркие видеоролики – идеальный вариант для получения большого охвата аудитории и высокой частоты посещений. На рынке видеорекламы уже сейчас наблюдается качественный подход и высокий уровень адаптации форматов под мобайл. Т
Так, размещение интерактивного ролика одной из ведущих платежных систем показало эффективный рост коэффициента вовлеченности к бренду (кликабельность по рекламе в мобайл была в 7 раз выше по сравнению с аналогичным форматом на десктопе). Согласно прогнозу экспертов Газпром-Медиа Диджитал, ожидается, что 2018 год для видеорекламы ознаменуется стремительным ростом размещений в мобильном инвентаре, сопровождаемым ростом возможностей для рекламодателей (измерения, интерактивы, новые форматы) и существенным ростом соответствующего инвентаря у селлеров. В свою очередь, расширение спектра предлагаемых форматов позволит рекламодателям общаться с аудиторией более таргетировано.
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