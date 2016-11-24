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В 2017 году в России расходы на здравоохранение превысят 3 триллиона рублей
"Консолидированный бюджет на здравоохранение и медицинскую помощь растет. На следующий год, и на 2018, и на 2019. В 2017 году расходы на здравоохранение превысят 3 триллиона рублей. Таких денег никогда не было в системе." - сообщила Министр Здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью Российской газете.
Из более чем 3 триллионов - 2,5 триллиона заложены на обеспечение обязательств по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Остальные 0,5 триллиона - на медицинское образование, развитие медицинской науки, разработку и внедрение инноваций, создание новых центров, больниц, поликлиник и так далее.
Консолидированный бюджет состоит из трех блоков. Самый значимый - это ресурсы Фонда обязательного медицинского страхования, из которых финансируется более 80% всего объема медицинской помощи. Если говорить о субвенциях федерального фонда территориальным фондам ОМС, их величина в будущем году по сравнению с текущим годом увеличится на 155 млрд, или на 10,6%. Это очень существенно. Это те средства, которые позволят сохранить и увеличить объемы медицинской помощи, повысить тарифы на основные ее виды, а следовательно, сохранить адекватное лекарственное обеспечение и значительно повысить зарплаты медицинским работникам.
В бюджете Федерального фонда ОМС зарезервированы необходимые средства на рост объема высокотехнологичной помощи, в том числе тех ее видов, которые еще не погружены в базовую программу ОМС. Это 96 млрд рублей, которые выделены в обособленный сегмент, а потому использовать их на другие цели будет невозможно.
Из этой суммы 6 млрд получат региональные центры, освоившие сложные, часто уникальные технологии лечения. 90 млрд предназначены ведущим федеральным медицинским центрам. До конца текущего года эти виды ВМП финансируются из федерального бюджета.
Фото: Российская газета.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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