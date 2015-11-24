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Бизнес-гороскоп на неделю: Скорпиону стоит заползти в кабинет начальника…

24 Ноября 2015, 19:10 | В России
Гороскоп с 24 по 30 ноября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
 
Овен. На этой неделе будут успешными новые начинания. Даже если вы уже добились успеха, попробуйте провести реорганизацию, сделать шаг в другом направлении, а не просто почивать на лаврах. Без развития любой бизнес, любая идея терпит крах.

Телец. Во вторник вероятны незначительные денежные поступления, которые позволят рассчитаться со старыми долгами. В среду и четверг лучше не ходить по магазинам и не тратить много денег. Пятница - удачный день для деловых встреч и ведения переговоров.

Близнецы. В понедельник и четверг будьте максимально внимательны и даже подозрительны. Это поможет избежать обмана. В пятницу от вас потребуется дипломатичность и особая вежливость в отношениях с начальством или деловым партнером. Можете ожидать увеличения доходов.

Рак. Основная задача этой недели - не брать денег в долг и постараться не увязнуть в кредитах, особенно под большие проценты. В среду будут удачными публичные выступления, доклады и участие в симпозиумах и совещаниях.

Лев. В первой половине недели вы можете ожидать новые денежные поступления. Будьте осторожны в высказываниях в среду, иначе вы создадите ненужные проблемы с коллегами или деловыми партнерами. В выходные можете рассчитывать на финансовую поддержку близких людей.

Дева. Во вторник вероятны денежные поступления, но только от вас будет зависеть, пройдут они у вас сквозь пальцы, или вы сумеете разумно ими распорядиться. В четверг лучше не планировать серьезных финансовых дел и походов в банк.

Весы. Общая финансовая атмосфера для вас вполне благоприятна. У вас появится возможность привести в порядок дела и увеличить свои доходы. В выходные будут удачными покупки для дома и семьи.

Скорпион. У вас есть все шансы убедить начальника, что вы будете работать с еще большей отдачей, если он вам повысит зарплату. Вообще, ваш авторитет на работе укрепится. Финансовое положение стабилизируется. В пятницу есть вероятность новых денежных поступлений.

Стрелец. Вам не помешает изучить предложения банков, вдруг придется брать автокредит или покупать в рассрочку стиральную машину. Активность, энергичность и решительность принесут успех в бизнесе. Однако будьте предусмотрительны и осторожны в своих действиях.

Козерог. На этой неделе удача может улыбнуться вам: появятся дополнительные источники заработка. Но финансовое благополучие вы сможете сохранить только в том случае, если не будете впутываться в сомнительные истории. Похоже, вам весьма пригодится кредитная карта.

Водолей. Первая половина недели удачна и стабильна. В среду вероятны новые денежные поступления. Однако фортуна не всегда благосклонна, поэтому желательно в выходные свести траты к минимуму, лучше отложить деньги на крупную покупку.

Рыбы. В середине недели не пытайтесь претендовать на деньги, данные в долг, лучше договоритесь о новом сроке возврата. В четверг будьте внимательны в денежных расчетах, следите за своим кошельком. В пятницу вас могут пригласить в ресторан или в театр, причем платить за это вам не придется.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: прогноз  гороскоп 



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