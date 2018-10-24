www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.31 р. 100 JPY: 58.16 р.
EUR: 74.86 р. 10 CNY: 94.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Сегодня отмечается День Спецназа

24 Октября 2018, 10:44 | В России

Подразделения специального назначения предназначены для ведения диверсионно-разведывательных, подрывных и специальных действий на территории иностранного государства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ». 24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения, одной из главных задач которых стало обнаружение и уничтожение ядерного оружия и средств его доставки.

Подразделения специального назначения предназначены для ведения диверсионно-разведывательных, подрывных и специальных действий на территории иностранного государства. В военное время, кроме того, могут решать задачи разведки, захвата или уничтожения важных объектов, проведения психологических операций и организации повстанческих движений в тылу противника.

В России боевое применение воинских формирований, выполняющих разведывательные и специальные задачи в тылу противника, имеет свою богатую историю.

В настоящее время подразделения специального назначения - это военизированные формирования ФСБ, Нацгвардии, министерства обороны, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы).

В зависимости от ведомственной принадлежности эти формирования решают свои задачи: разведка или контрразведка, диверсионная, антидиверсионная или антитеррористическая деятельность, поиск, захват или уничтожение террористов, освобождение заложников или спасательная операция, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных лиц или особо важных объектов и тому подобное.

Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий; умелое использование ударных и маневренных возможностей вооружения, военной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий.

В современных условиях подразделения специального назначения комплектуются, в основном, военнослужащими по контракту. Бойцы спецназа обучаются ведению скрытных и дерзких действий на вражеской территории, владению различными видами оружия, управлению транспортными средствами, рукопашному бою, минно-подрывному, легко-водолазному и радиоделу, прыжкам с парашютом и др.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: армия  праздник  нацгвардия  спецназ  ФСБ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru