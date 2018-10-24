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Сегодня отмечается День Спецназа
Подразделения специального назначения предназначены для ведения диверсионно-разведывательных, подрывных и специальных действий на территории иностранного государства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ». 24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения, одной из главных задач которых стало обнаружение и уничтожение ядерного оружия и средств его доставки.
Подразделения специального назначения предназначены для ведения диверсионно-разведывательных, подрывных и специальных действий на территории иностранного государства. В военное время, кроме того, могут решать задачи разведки, захвата или уничтожения важных объектов, проведения психологических операций и организации повстанческих движений в тылу противника.
В России боевое применение воинских формирований, выполняющих разведывательные и специальные задачи в тылу противника, имеет свою богатую историю.
В настоящее время подразделения специального назначения - это военизированные формирования ФСБ, Нацгвардии, министерства обороны, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти (отряды, группы, усиленные группы).
В зависимости от ведомственной принадлежности эти формирования решают свои задачи: разведка или контрразведка, диверсионная, антидиверсионная или антитеррористическая деятельность, поиск, захват или уничтожение террористов, освобождение заложников или спасательная операция, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных лиц или особо важных объектов и тому подобное.
Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий; умелое использование ударных и маневренных возможностей вооружения, военной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий.
В современных условиях подразделения специального назначения комплектуются, в основном, военнослужащими по контракту. Бойцы спецназа обучаются ведению скрытных и дерзких действий на вражеской территории, владению различными видами оружия, управлению транспортными средствами, рукопашному бою, минно-подрывному, легко-водолазному и радиоделу, прыжкам с парашютом и др.
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