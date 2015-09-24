Среднюю зарплату россиян понизят

Правительство подготовило распоряжение, меняющее способ расчета средней зарплаты в стране. В расчет будут включены неформальные заработки граждан, из-за чего статистический уровень средней зарплаты понизится. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК.

О предложении Росстата ввести новую методику подсчета средней зарплаты в регионах сообщил глава ведомства Александр Суринов 15 сентября на заседании Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера Ольги Голодец. В открытой части заседания он сообщил, что методика уже опробована и будет утверждена на этой неделе.

В закрытой части заседания Суринов сказал, что распоряжение о совершенствовании статистического учета уже подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, рассказал Михаил Шмаков, участвовавший в заседании и выступавший против принятия новой методики.

Из заявления Суринова на заседании комиссии, переданного ТАСС, следует, что новшество предполагает учет в средней зарплате по региону доходов граждан «и в тех секторах, где нет официального оформления в организациях, наемный труд у индивидуальных предпринимателей и наемный труд в домашних хозяйствах». Как именно Росстат собирается подсчитывать зарплату в неформальном секторе, глава Росстата не пояснил.

Заявленная средняя зарплата снизится

По оценке Росстата на конец второго квартала 2015 года, в неформальном секторе экономики были заняты 15,43 млн человек, или 21,3% к общей численности занятого населения. Иными словами, каждый пятый работающий россиянин занят в неформальном секторе. По критериям Росстата к занятым в неформальном секторе относятся индивидуальные предприниматели; лица, работающие по найму у индивидуальных предпринимателей и физических лиц; члены семьи, помогающие в бизнесе, принадлежащем кому-либо из родственников; работающие на индивидуальной основе, без регистрации ИП; занятые в собственном домашнем хозяйстве. По оценкам Роструда, в неформальных трудовых отношениях состоят порядка 12 млн человек, сообщил РБК заместитель руководителя ведомства Михаил Иванков. А независимые эксперты, напротив, оценивают неформальную занятость выше: например, эксперты Центра макроэкономического анализа Сбербанка в прошлом году предполагали, что неформальная занятость в России близка к 20 млн человек.

С включением в расчет трудовых доходов в неформальном секторе, которые оценить трудно, средняя зарплата по данным Росстата снизится. Дело в том, что средняя заработная плата в неформальном секторе ниже, говорит Андрей Покида, директор центра социально-политического мониторинга ИПЭИ РАНХиГС. Те, у кого основная занятость неформальная, — это по большей части люди с невысоким образованием, объясняет он. Им приходится браться за любую работу, которую им предлагают — а предлагают в основном неофициальную. За счет этой основной массы средняя заработная плата в неформальной экономике и получается чуть меньше. Это касается работы по найму. Есть еще предприниматели, которые уходят от налогов, и у них заработная плата выше средней по стране, добавляет Покида.

«Месячные заработки неформальных работников в среднем ниже, чем у занятых на формальной основе» — такой вывод содержался и в исследовании «Неравенство заработков: фактор неформальности (2000–2010 гг.)» (.pdf) старшего научного сотрудника Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анны Лукьяновой. В 2010 году, по ее данным, медианное значение [50% опрошенных получают меньше этого уровня, 50% — больше] для зарплаты в формальном секторе составляло 12 тыс. руб., а в неформальном — 10 тыс. «Неформальные трудовые отношения полностью утратили свои зарплатные преимущества. Неформальная занятость — альтернатива безработице, а не формальной занятости», — констатировали аналитики Сбербанка в феврале прошлого года.

«Бумажное» выполнение майских указов

«Я заметил, что [чиновники] пытаются арифметическими путями выполнить майские указы — на самом деле зарплату не повышать, а занизить размер средней зарплаты», — сказал Шмаков РБК. «На этой неделе во вторник премьер подписал распоряжение правительства, чтобы по-другому считать зарплату — такой общий доход. Мы категорически против. Мы считаем, что это обман — когда пытаются изменить методику, чтобы формально добиться двукратного превышения зарплат врачей, и учителей, кстати, тоже», — добавил он.

Согласно одному из программных майских указов президента, к 2018 году зарплаты работников социального сектора должны быть повышены до определенной величины соотношения к средней зарплате в регионе. Для врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников это 200%. Зарплаты соцработников, средних медицинских работников, школьных учителей и некоторых других категорий должны быть доведены до 100% средней зарплаты по региону.

«Это распоряжение правительства — путь к «бумажному» выполнению майских указов без реального повышения зарплат врачей и учителей», — поясняет чиновник, знакомый с содержанием документа, который пока не опубликован официально. По его словам, включение Росстатом «неких мифических величин» неформальных заработков граждан приведет к занижению статистики по средним зарплатам в целом.

Называться это теперь будет иначе, уточняет Шмаков: не средняя зарплата, а среднемесячный доход от трудовой деятельности.

Как считать, непонятно

Аналитик Экономической экспертной группы Александра Суслина не понимает, как именно Росстат собирается добиться заявленной цели учета всех неофициальных заработков граждан. «Если они собираются учитывать неофициальную зарплату, то помимо неофициальной зарплаты и самозанятых надо учитывать весь теневой сектор, в котором крутятся огромные деньги. Это очень трудно посчитать, но если бы они это учитывали — это бы скорее повысило среднюю зарплату, чем снизило», — отмечает она.

Идея подсчитать среднюю зарплату, учитывающую неформальный сектор, хорошая, говорит Суслина, но трудно исполнимая. «Если мы научимся считать «тень», что было бы гениально, это было бы шагом к борьбе с этой «тенью», — добавляет она. Однако если статистические органы научатся это делать, то это увеличит налоговую базу по всем налогам, связанным с зарплатой, добавляет Суслина, и породит неопределенность с прогнозированием доходов бюджета. «Например, сейчас ЕСН можно посчитать только из официальной зарплаты — вопрос: то, что они добавят к расчету, будет облагаться ЕСН или нет? Это порождает полную неопределенность с прогнозированием налогов на труд. Более того, как-то тогда должна быть рассчитана и численность занятых в неформальном секторе. Что будет с этой величиной, влияющей на подоходный налог и социальные взносы?» — удивляется она.

По мнению Ростислава Капелюшникова, заместителя директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, при новом расчете средней заработной платы Росстат работникам неформального сектора и нелегальным мигрантам может вменить зарплату, которую получают работники так называемых микропредприятий. «Я подозреваю, что это единственная возможность при отсутствии других данных о зарплате в неформальном секторе и зарплате нелегальных мигрантов», — говорит эксперт.

«Думаю, это приведет к тому, что средняя заработная плата снизится на 10–15%, — оценивает экономист. — Естественно, что надо подождать их расчетов, методик и оценок, но понятно, для чего это делается: многие показатели рассчитываются относительно средней заработной платы. Это очень сильно облегчит ситуацию с индексацией пенсий, индексацией зарплат бюджетников (их нужно будет «подтягивать» до более низкого уровня или не подтягивать вообще)».

В реальном выражении зарплаты россиян и так сокращаются. В январе—августе текущего года, по оценке Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата одного работника выросла в номинальном выражении на 5,5% по сравнению с тем же периодом годовой давности, но с поправкой на инфляцию она сократилась на 9%. В августе 2015 года средняя зарплата в России составила 31 870 руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.