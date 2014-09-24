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В паспорте россиян появится новая запись

24 Сентября 2014, 14:33 | В России

В документе будут прописывать согласие на донорство органов - некоторые эксперты уже задались вопросом: а не вырастет ли в стране количество заказных убийств?

Законопроект, которым предлагается фиксировать в паспорте согласие граждан на донорство, внес в Госдуму сенатор Антон БЕЛЯКОВ.

Гражданин сможет давать согласие на изъятие своих органов или тканей для трансплантации после его смерти, следует из законопроекта, причем такое согласие можно будет фиксировать, например, в паспорте, водительских правах или военном билете, а также в универсальной электронной карте - перечень будет определяться правительством.

В США и в некоторых странах Евросоюза совершеннолетние граждане в обязательном порядке фиксируют свое согласие на изъятие органов или тканей для трансплантации после своей смерти в водительских правах или в страховом свидетельстве, отмечает автор инициативы.

Вместе с тем в Госдуме считают, что принятие такого законопроекта должно сопровождаться широчайшей дискуссией. "Мне кажется, что, конечно, должна быть юридически значимая и добровольно фиксируемая воля любого человека на то, чтобы в случае его смерти те или иные его органы или ткани были использованы для спасения жизни и здоровья других людей. В какой форме это должно быть реализовано, требует детального обсуждения, так как затрагивает вопросы не только правовые, но и этически-нравственные и даже и социальные и правоохранительные, и конфессиональные", - отметил вице-спикер Госдумы Сергей ЖЕЛЕЗНЯК ("Единая Россия"). "Чем более подробно будет проведена дискуссия, прежде чем будут приниматься те или иные решения, тем меньше будет вокруг них различных слухов и передергивания", - уверен парламентарий.

При этом Железняк готов пожертвовать своими органами. "Если после моей смерти мои ткани и органы помогут спасти кому-то жизнь, я, не раздумывая, приму это решение", - ответил депутат, отвечая на вопрос, готов ли он пожертвовать свои органы Белякову. "Важно, чтобы такие решения каждым принимались добровольно и осознанно", - говорит он.

А Сергей ГОТЬЕ, академик РАН, главный трансплантолог России рассказал "РГ", что в курсе этой инициативы, но сомневается, нужно ли такое фактически прижизненное волеизъявление?

- Сейчас подготовлен законопроект минздрава о трансплантологии, в котором очень подробно рассматриваются все нюансы, возникающие при трансплантации органов, в частности посмертном донорстве органов. Предлагается разработка и внедрение в практику реестра прижизненного волеизъявления как самого гражданина, так и возможность учета отказа родственников от посмертного донорства, - говорит Сергей Готье.

Член-корреспондент РАН, директор Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Давид ИОСЕЛИАНИ соглашается, что цель у автора законопроекта может быть самой гуманной. Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад.

- Сделать достоянием всего общества такой интимный, частный вопрос категорически нельзя. Мы постоянно предъявляем свои главные документы в разных учреждениях, многим совсем не известным людям. Где гарантия, что все они честные, что они не преследуют меркантильных целей? Не станет ли больше случаев заказных убийств? - задает вопрос Давид Иоселиани.

По его мнению, при внесении данных в паспорт человек должен быть достаточно полно обследован, у него не должно быть противопоказаний к донорству.

- Реально сможем мы это сделать? У нас ведь даже обычная диспансеризация иногда становится проблемой. И еще. Человек после внесения такой пометки в паспорт или водительское удостоверение может тяжело заболеть, перенести инфекционное заболевание, а это явное противопоказание к донорству. Потому, думается, предложение Антона Белякова вызывает немало сомнений, - заключает Иоселиани.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: здоровье  доноры  документы  РАН 



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Комментарии

  • Псевдоним03:39, 25.09.2014#

    Ни в коем случае не давать разрешение на это донорство. Иначе по наводкам из паспортных столов начнут мочить людей.

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