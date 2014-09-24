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МВД создает отряды волонтеров-понятых

24 Сентября 2014, 14:17 | В России

Поиск понятых - давняя проблема для следователей и оперативников всех силовых структур России. В МВД России приветствуют инициативу новосибирцев и надеются, что она распространится на всю страну.

Понятой - это процессуально независимый основной свидетель, которого седователь или оперативники привлекает во время проведения различных мероприятий - обысков, задержаний, выемки документов. Понятой должен удостовериться, что силовики действуют на законых основания, не оказывают давления, не подбрасывают улики, не занимаются произволом. По окончанию мероприятий понятой подписывает протокол, напоминают «Известия».

Если речь идет о бытовых преступлениях, то понятыми в основном становятся соседи либо случайные прохожие с улицы. Главная проблема заключается в том, что граждане не горят желанием помогать полиции и становиться понятыми. Это связано с множеством причин: кто-то не хочет портить отношения с соседями или боится мести преступника, другие на желают терять личное время - некоторые действия могут идти несколько часов, в выходные дни и поздно вечером. Кого-то пугает перспектива впоследствии ездить к следователю, а затем в суд.

Из-за нехватки сознательных граждан у силовиков появилась порочная практика использования «штатных понятых». Это люди, которые по различным причинам зависят от следователя или оперативника, поэтому отрабатывают «долг» тем, что по первому вызову выступают понятыми. Некоторые из них проходят понятыми по десятку самых разных уголовных дел. По словам экспертов, некоторые такие понятные готовы выступить в суде и подтвердить «законность и достоверность» записанного в протоколе, даже если в самом мероприятии они не участвовали.

В Новосибирской области появился отряд молодых дружинников, которые хотят помочь полицейским сломать эту порочную практику. Помимо поддержания порядка на улице, волонтеры готовы выступить и в качестве понятых.

- Дружинник, как и любой гражданин, может выступать в качестве понятого или свидетеля, - рассказал «Известиям» и.о. замначальника полиции Новосибирска Александр ВОВКУДАН. - Это реальная помощь сотрудникам полиции.

Молодые люди остаются посменно дежурить в отделениях внутренних дел по району, ожидая сообщения о преступлении, и вместе с группой немедленного реагирования выезжают на места преступлений, чтобы присутствовать при обыске.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: волонтеры  безопасность  МВД 



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