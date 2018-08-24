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Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
Без разрешения органа местного самоуправления на своих сотках теперь нельзя сделать практически ничего
У тех россиян, которые планируют начать строительство нового дачного домика или реконструировать уже стоящий на 6 сотках, осталось только четыре месяца, чтобы сделать это без подачи документов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
С 1 января 2019 года вводится единый порядок строительства и оформления права собственности в садоводческих некоммерческих товариществах и населенных пунктах.
Как пояснили "РГ" в Союзе дачников Подмосковья, изменения предусмотрены недавно вступившими в силу поправками в Градостроительный кодекс РФ. С нового года перед началом или реконструкцией садового дома нужно уведомить об этом орган местного самоуправления. В случае с дачными объединениями это может быть администрация конкретного района или муниципального образования, на землях которого располагается садоводческое товарищество.
Минстрой России уже разработал семь форм уведомлений, сейчас идет их общественное обсуждение.
В течение семи дней администрация проводит проверку указанных в уведомлении сведений на предмет соответствия установленным параметрам и допустимости размещения садового дома на земельном участке. Если все нормально, можно начинать стройку. Уведомление действует в течение 10 лет. То есть в течение этого времени можно, не спеша, строить дачу.
После завершения стройки нужно подать еще одно уведомление - уже об окончании строительства. К нему прикладывается технический план садового дома. Администрация снова в течение недели проводит проверку и уже со своей стороны выдает уведомление о соответствии построенного или реконструированного дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. А если у дачника в процессе строительства разыгралась фантазия и он возвел замок, увы, заставят переделывать или еще хуже - снести.
Органы местного самоуправления наделяются полномочиями:
- о сносе самовольной постройки;
- о приведении самовольной постройки в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства.
Регистрация собственности на дом происходит в порядке межведомственного обмена через местную администрацию - после выдачи уведомления о соответствии. Администрация самостоятельно направляет все документы в Росреестр для регистрации собственности.
Подать уведомления о начале и окончании строительства можно следующими способами:
- лично на бумажном носителе через МФЦ;
- почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг;
- самостоятельно обратившись в орган местного самоуправления.
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