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Россиян становится все меньше и меньше

24 Июля 2018, 17:52 | В России

Естественную убыль населения компенсируют мигранты

Численность постоянного населения России на 1 июня 2018 года составила 146,8 млн человек, сообщает деловая газета "Золотой Рог". С начала года число россиян сократилось на 77,8 тыс. человек, или на 0,1%. В то же время миграционный прирост на 47,2% компенсировал естественную убыль населения, свидетельствуют данные Росстата.

В целом по стране в январе-мае 2018 года, как и в январе-мае 2017 года число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза, в 34 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-2,1 раза.

За январь-май 2018 года число мигрантов, переселившихся в пределах России, увеличилось на 58,6 тыс. человек, или на 4,1% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Больше всего прибывших, по традиции, с Украины – 56 тыс. 839 человек, в то же время по числу выбывших также лидирует эта страна – 48 тыс. 491 человек. Далее по числу прибывших разместились Таджикистан (27 320), Казахстан (26 823), Узбекистан (23 022) и Армения (20 140). Официально прибывших из КНДР статистика насчитала лишь 745 человек, в то же время за 5 месяцев 2018 года из России уехали 1 686 северокорейцев.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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Теги: рождаемость  статистика  КНДР  мигранты 



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