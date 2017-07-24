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Юристам посоветовали забыть профессию
Глава Сбербанка Герман Греф посоветовал юристам, которые не разбираются в нейронных сетях, осваивать новые технологии. По его словам, с работой по подготовке исковых заявлений нейронные сети сейчас справляются лучше людей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Президент Сбербанка Герман Греф считает, пишет РБК, что современным компаниям не нужны юристы без знаний в области искусственного интеллекта и понимания того, как работают современные компьютерные технологии. Об этом он рассказал во время лекции в Балтийском федеральном университете им. Канта, передает газета «Новый Калининград».
Греф выcтупал в университете в пятницу, 21 июля, обратило внимание на заявление главы Сбербанка издание Inc.
Герман Греф рассказал, что Сбербанк перестает брать на работу юристов, «которые не знают, что делать с нейронной сетью». После этого он предложил студентам, которые присутствовали на его лекции, назвать известные им типы нейронных сетей.
«Не знаете, двоечники! Хочу вам сказать, что это недопустимо. Вы — студенты вчерашнего дня. Товарищи юристы, забудьте свою профессию. В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовят иски, ушли в прошлое, были сокращены. У нас нейронная сетка готовит исковые заявления лучше, чем юристы, подготовленные Балтийским федеральным университетом. Их мы на работу точно не возьмем», — сказал Греф.
Глава Сбербанка также считает, что всем студентам, которые рассчитывают заниматься квалифицированной работой, необходимо пройти соответствующее обучение. «Если вы хотите думать о будущем, то вам в университете обязательно нужно взять курс Сomputer science, каким бы вы специалистом ни были: юрист, экономист или менеджер», — отметил он.
Ранее Греф во время заседания совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам предложил ввести программы по обучению технологии блокчейн «в ключевых вузах». «Наверное, это единственное, что нам пока нужно. Технологию мы сами доведем, но нам нужна поддержка кадров», — сказал Греф в начале июня.
В начале этого года Герман Греф заявил, что общая численность сотрудников Сбербанка к 2025 году может сократиться в два раза из-за того, что финансовая организация активно переводит свои услуги в цифровую сферу.
В ноябре 2016 года наблюдательный совет Сбербанка одобрил преобразование кредитной организации в диверсифицированную финансовую «экосистему», которая планирует выйти далеко за пределы банковских услуг и предполагает значительную автоматизацию работы учреждения. Банк намерен переводить часть банковских услуг в онлайн, сокращать число отделений и штат.
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