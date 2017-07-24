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Приморские учителя попали в середнячки "индекса картошки"
Портал «Педсовет» рассчитал учительский «индекс картошки», то есть соотношение средней заработной платы учителя в разных регионах к стоимости 1 килограмма картофеля в этих же регионах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В 1986 году журнал «The Economist» ввел понятие «индекс Биг-Мака» как неофициальный способ определения паритета покупательной способности (ППС). Соотношение цен на биг-маки должно быть равным отношению обменных валютных курсов. Делается это для того, чтобы определить реальные обменные курсы валют различных государств. «Индекс Биг-Мака» рассчитывается ежегодно вот уже 31 год.
А в Азербайджане ежегодно рассчитывают «индекс долмы» - блюда, наиболее распространенного в стране. «Индекс долмы» показывает, какую сумму надо потратить, чтобы приготовить 1 кг этого блюда.
Но мы, пишут составители рейтинга, выбрали картофель, который в России считается «вторым хлебом».
Картошка не приедается, она прекрасно сочетается с любыми продуктами и из нее даже неопытная хозяйка может приготовить множество блюд. Картошка калорийна и прекрасно утоляет голод. Картошка – недорогой продукт и во многих семьях является основной рациона.
Рассчитывая «индекс картошки», мы использовали информацию о средней предлагаемой работодателями зарплате учителя, данные исследования «Финансовое положение российского педагога» и цены на 1 кг картофеля в разных регионах.
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