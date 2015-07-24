Девальвация увеличила число миллионеров и миллиардеров в России

Согласно статистике Федеральной налоговой службы, в 2014 году в России увеличилось число людей, задекларировавших доходы свыше миллиарда рублей. Одним из факторов роста числа миллиардеров стала девальвация рубля. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные ФНС и газету «Известия».

Согласно статистике ФНС в 2014 году число физлиц, задекларировавших доходы свыше 1 млрд руб., выросло на 5,8% (с 292 до 309 человек), сообщают «Известия». Число россиян, доход которых составил от 1 млн до 10 млн руб., выросло на 13%, достигнув 451 тыс. человек.

Увеличилось также число россиян, чей доход составил от 500 млн до 1 млрд руб. (в 2014 году таких было 453 человека, на 6,6% больше, чем в 2013 году).

В 2014 году сумма уплаченного подоходного налога по сравнению с 2013 годом выросла на 12,1% (до 58 млрд руб.).

По словам главы налогово-юридического департамента KPMG, на рост числа миллионеров и миллиардеров повлияла политика по деофшоризации экономики.

Партнер компании «Деловой фарватер» Роман Терехин называет причиной девальвацию рубля.

По данным вышедшего в октябре 2014-го исследованию Wealth Report от Credit Suisse, в летом 2014 года в России проживало 158 тыс. долларовых миллионеров. Самые богатые российские граждане контролировали 85% национального благосостояния.

Согласно прогнозам Credit Suisse к 2019 году число долларовых миллионеров в России увеличится еще на 28% (до 203 тыс. человек).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.