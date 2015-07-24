Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Девальвация увеличила число миллионеров и миллиардеров в России
Согласно статистике Федеральной налоговой службы, в 2014 году в России увеличилось число людей, задекларировавших доходы свыше миллиарда рублей. Одним из факторов роста числа миллиардеров стала девальвация рубля. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные ФНС и газету «Известия».
Согласно статистике ФНС в 2014 году число физлиц, задекларировавших доходы свыше 1 млрд руб., выросло на 5,8% (с 292 до 309 человек), сообщают «Известия». Число россиян, доход которых составил от 1 млн до 10 млн руб., выросло на 13%, достигнув 451 тыс. человек.
Увеличилось также число россиян, чей доход составил от 500 млн до 1 млрд руб. (в 2014 году таких было 453 человека, на 6,6% больше, чем в 2013 году).
В 2014 году сумма уплаченного подоходного налога по сравнению с 2013 годом выросла на 12,1% (до 58 млрд руб.).
По словам главы налогово-юридического департамента KPMG, на рост числа миллионеров и миллиардеров повлияла политика по деофшоризации экономики.
Партнер компании «Деловой фарватер» Роман Терехин называет причиной девальвацию рубля.
По данным вышедшего в октябре 2014-го исследованию Wealth Report от Credit Suisse, в летом 2014 года в России проживало 158 тыс. долларовых миллионеров. Самые богатые российские граждане контролировали 85% национального благосостояния.
Согласно прогнозам Credit Suisse к 2019 году число долларовых миллионеров в России увеличится еще на 28% (до 203 тыс. человек).
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Сегодня отмечается День Спецназа
- Ракам можно брать в клешни кредиты
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Бизнес-гороскоп: Тельцам не стоит делать резких движений
- Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
- Россиянам разрешили жениться когда хочешь
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
- В России выходные с января перенесут на май
- Бизнес-гороскоп: Финансовые ручьи у Водолеев должны хорошо наполнится
- Бизнес-гороскоп: Козерогов контролеры могут схватить за рога
Новости раздела
- Сегодня отмечается День Спецназа
- Пенсионеры сказали, сколько они хотят денег
- "Нам не нужны математические школы"
- Ракам можно брать в клешни кредиты
- Стало известно, когда окончательно закончится бабье лето
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Бизнес-гороскоп: Тельцам не стоит делать резких движений
- Бизнес-гороскоп: Овнам звезды рекомендуют оглядеться вокруг себя
- Россиянам разрешили жениться когда хочешь
- Бизнес-гороскоп: Рыбы попадут на денежное мелководье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
Я счастлив, слава вовке Хуйлу!!:)