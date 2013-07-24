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По решению президента РФ налоговый вычет можно будет направить на покупку нескольких квартир
Теперь вычет можно применять также в отношении объектов, приобретаемых в собственность детей в возрасте до 18 лет. Ранее налогоплательщикам было дано право один раз в жизни при покупке или строительстве жилья (в том числе при покупке доли) воспользоваться имущественным налоговым вычетом, пишет РИА "Новости".
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Комментарии
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Псевдоним21:15, 26.07.2013#
А толку в этом вычете? Ну купила я квартиру в ипотеку, полагается вычет + проценты. . . . НО. . . с налоговой тебе возвращают только НДФЛ, т. е. с моей зар. платой в 10000 рублей ежемесячно мне возвратят только 1300 рублей. Итого за год я получу 15600 рублей, блин. . . как много. . аж плакать хочется.
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Интересно, по его мнению, сколько объектов недвижимости можно купить за 2 миллиона? Одна приличная квартира стоит намного больше! Хернёй всякой занимается и никому не нужные, абсурдные законы пиинимает. Уродское правительство!!!