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По решению президента РФ налоговый вычет можно будет направить на покупку нескольких квартир

24 Июля 2013, 23:50 | В России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий налогоплательщикам использовать право на имущественный вычет при покупке нескольких объектов недвижимости в пределах максимально установленного объема 2 миллиона рублей, соответствующий документ размещен во вторник на официальном портале правовой информации.

Теперь вычет можно применять также в отношении объектов, приобретаемых в собственность детей в возрасте до 18 лет. Ранее налогоплательщикам было дано право один раз в жизни при покупке или строительстве жилья (в том числе при покупке доли) воспользоваться имущественным налоговым вычетом, пишет РИА "Новости".


 

Автор: РИА "Новости"
Теги: налоги 



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Комментарии

  • Псевдоним15:23, 25.07.2013#

    Интересно, по его мнению, сколько объектов недвижимости можно купить за 2 миллиона? Одна приличная квартира стоит намного больше! Хернёй всякой занимается и никому не нужные, абсурдные законы пиинимает. Уродское правительство!!!

  • Псевдоним15:23, 25.07.2013#

    Интересно, по его мнению, сколько объектов недвижимости можно купить за 2 миллиона? Одна приличная квартира стоит намного больше! Хернёй всякой занимается и никому не нужные, абсурдные законы пиинимает. Уродское правительство!!!

  • Псевдоним21:09, 26.07.2013#

    да и не забудьте все SMSки отсылать и ничего, что они платные.

  • Псевдоним21:15, 26.07.2013#

    А толку в этом вычете? Ну купила я квартиру в ипотеку, полагается вычет + проценты. . . . НО. . . с налоговой тебе возвращают только НДФЛ, т. е. с моей зар. платой в 10000 рублей ежемесячно мне возвратят только 1300 рублей. Итого за год я получу 15600 рублей, блин. . . как много. . аж плакать хочется.

  • Псевдоним21:18, 26.07.2013#

    Кто ж тебе ипотеку то дал с зарплатой 10 тысяч?

  • Псевдоним12:57, 27.07.2013#

    В нашем регионе банки нормальные и ипотеку дали под справку от работодателя

  • Псевдоним21:26, 26.07.2013#

    Выходим в белую з/п и вперед, - ипотеки один месяц бесплатно!

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