По решению президента РФ налоговый вычет можно будет направить на покупку нескольких квартир

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий налогоплательщикам использовать право на имущественный вычет при покупке нескольких объектов недвижимости в пределах максимально установленного объема 2 миллиона рублей, соответствующий документ размещен во вторник на официальном портале правовой информации.



Теперь вычет можно применять также в отношении объектов, приобретаемых в собственность детей в возрасте до 18 лет. Ранее налогоплательщикам было дано право один раз в жизни при покупке или строительстве жилья (в том числе при покупке доли) воспользоваться имущественным налоговым вычетом, пишет РИА "Новости".





